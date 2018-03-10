Erdoğan: Bira festivalleri yapılan Antalya artık aslına döndü

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, partisinin Antalya Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada "Hatırlayın Menderes Bey'den (Antalya Belediye Başkanı Menderes Türel) önce bira festivalleri oldu. Bira festivallerinden bir tanesinde de iki genç yavrumuz öldü hatırlıyorsanız. Şuanda bunu çatısı altında barındıranlar bunların hesabını sordularmı? Ne yaptı Antalya, tekrar aslına döndü" dedi. "Vatandaşlarımızın kılık kıyafeti dış görünüşü nedeniyle hor görüldüğü günler geride kaldı" Erdoğan "Milletimiz hiçbir zaman özüne, ruhuna karakterine yabancı ideolojilerin peşine düşmemiştir" ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Onlar terörle mücadeleden 15 Temmuz'a Afrin'e kadar sınırlarımızın içinde dışında kahramanlıklarıyla tarih yazdılar. Devletimizin bekasına kast eden alçakları yurdumuza asla uğratmadılar. Minarelerimizden yükselen Allahu ekber nidaları gök kubbeyi süslüyorsa bayrağımız dalgalanıyorsa bunda en büyük pay şehitlerimizindir. Bu topraklar ihanete saldırıya rağmen halen İslam'ın kalesiyle bunu gözlerini kırpmadan şehit olan o cengaverlere borçluyuz.

Şunu unutmayın biz bugüne kadar beşer planında hiçbir gücün karşısında eğilmedik. Biz sadece Allah'ın huzurunda rukuda ve secdede eğildik. Bundan sonrada eğilmeden istikamet üzere yolumuza devam edeceğiz. 780 bin kilometrekarenin her bir karışında emniyetle hayatımızı devam ettirebiliyorsak önce Allah'a sonra şehitlerimize borçluyuz.

Muhammed değil, Mehmetçik demişler. Niye Muhammed demedi? Olur ya, orada sevgili peygamberimiz Muhammed'e yakışmayacak bir harekette bulunur diye Muhammed ismini kullanmamış.

Biz nasıl hayat pınarlarımızı korumanın mücadelesini veriyorsak hasımlarımız da pınarlarımızı kurutmaya çalışıyor.

Hatırlayın Menderes bey'den önce bira festivalleri oldu. Bira festivallerinden bir tanesinde de iki genç yavrumuz öldü hatırlıyorsanız. Şuanda bunu çatısı altında barındıranlar bunların hesabını sordularmı? Ne yaptı Antalya, tekrar aslına döndü.

Milletimiz hiçbir zaman özüne, ruhuna karakterine yabancı ideolojilerin peşine düşmemiştir.

Etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 3 bin 213 oldu.Bunların cibiliyetini değil ciğerlerini de iyi okuruz.

Unutmayın er meydanında bileğimizi bükemeyenler köklerimize saldırmaya devam ediyor. 40 yıl boyunca sinsi bir yılan gibi din hayır, hizmet gibi kavramları kullanarak toplumumuza sızan FETÖ bu saldırının en son örneğidir. Bu örgütlerin hedefi sadece Müslümanlar. Bu terör örgütlerinin saflarında savaşanlar sadece Müslüman kanı dökmüşlerdir. Diğer taraftan İslam düşmanlarına istismar edebilmeleri için bolca malzeme vermişlerdir. Müslümanlar arasındaki bağı kopartmak da diğer amaçları.

Vatandaşlarımızın kılık kıyafeti dış görünüşü nedeniyle hor görüldüğü günler geride kaldı.

Hiç kimsenin hiçbir sinsi planın bu bağı çözmeye gücü yetmez. İnancımızı ve değerlerimizi hedef alan saldırılarla mücadeleye devam edeceğiz. 15 Temmuz'da yaptık mı? F-16'lara karşı durduk mu, helikopterlere, tanklara, toplara karşı durduk mu? Şimdi yüzbinler cezaevlerinin içinde. Kaçan kaçtı ama kovalayacağız. 28 Şubat döneminde olduğu gibi bin yıl bu iş bitti diyorlardı. Bunu diyenler nerede? Bizim bir inancımız var. Bazı yanlış örnek büyütülerek milletimizin inancına saldırı haline getirilmesine müsaade etmeyeceğiz. Türkiye'de artık insanların inancından horlandığı günler geride kalmıştır. Kılık kıyafeti nedeniyle baskı gördüğü dönemler son bulmuştur. Hiç kimsenin o dönemleri horlatmasına izin vermeyeceğiz. Attığımız her adımda bu sorumlulukla devam ediyoruz. İman gibi millete hizmet etmekte nasip işidir. Makam mevki düşkünü değiliz. Biz vatanımıza aşığız.