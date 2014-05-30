Erdoğan: Bir yıl önce bunlar molotof kokteylleriyle insanları öldürdüler

Başbakan Tayyip Erdoğan, birinci yıldönümünde Gezi Parkı direnişine ilişkin olarak, ““Bundan bir yıl önce İstanbul’da bazı kendini bilmezler, bazı dinsizler gittiler duvarlara ‘zulüm 1453’te başladı’ diye yazdılar. İşte bu zihniyet barışı savunamaz. Bu zihniyet hakkı, adaleti, dostluğu, kardeşliği savunamaz. Onun için bunlar Molotof kokteylleriyle insanları öldürdüler” dedi.

Erdoğan ayrıca seçilme yaşı ile ilgili olarak, “Seçilme ve seçme yaşını 18’e indireceğiz” dedi.

Başbakan Erdoğan’ın Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen’in etkinliğindeki konuşmasından satırbaşları şöyle:

“Bundan bir yıl önce İstanbul’da bazı kendini bilmezler, bazı dinsizler gittiler duvarlara ‘zulüm 1453’te başladı’ diye yazdılar. İşte bu zihniyet barışı savunamaz. Bu zihniyet hakkı, adaleti, dostluğu, kardeşliği savunamaz. Onun için bunlar Molotof kokteylleriyle insanları öldürdüler, başörtülü kızlarımıza, camilerimize alçakça saldırdılar, Türk bayrağını yaktılar, bira şişeleriyle TC yazdılar, bölücü örgüt liderinin posterleriyle Atatürk’ün posterlerini yan yana açtılar. Fetih ruhunu anlamış bir gençlik bunu yapmaz. Bizim medeniyetimizin gençliği eleştiren, haksızlığa itiraz eden, yumuşak başlıysam kim dedi uysal koyunum diyen bir gençliktir. Aynı zamanda bizim gençliğimiz hakkın takdirini kendinde uman, büyük hayaller kuran ve büyük hedeflere ilerleyebilen bir gençliktir. Türkiye’nin gençliği Hz. Hamza gibi yürekli bir gençliktir. Bizim gençliğimiz elif gibi dimdik, Hakk’ı hatırlayan, Hakk’ı hatırlatan bir gençliktir.”

Seçilme yaşı 18'e

“Sizler okuyacaksınız, en az bir yabancı dili iyi bileceksiniz, sahte peygamberlere, sahte şeyhlere itibar etmeyeceksiniz, peygamberimizi Miraç gecesi kat kat semadan indirip kamyonet kasasına bindiren örgütlerin peşinden gitmeyeceksiniz. Medeniyetimizin temel kaynakları her zaman biliyorum ki sizin rehberiniz olacaktır. Şehit dedelerimiz bizlerin rehberi olacaktır. Ülke meseleleri, dünya meseleleri her zaman gündeminizde olacak. Gençler siyasetten kaçmayacak. Biz göreve geldik seçilme yaşı 30’du, bunu 25’e indirdik. Seçilme ve seçme yaşını 18’e indireceğiz.”



“Şu anda 25-30 yaptık da parlamento gençlerle mi doldu. Parmak sayılarını geçmez. Ama bizim ufuk vermemiz lazım. Bizim gençliğimizde mahrum kaldıklarımızdan siz mahrum kalmayın istiyoruz. Siyaseti sizlerle yapmak istiyor, bu nedenle seçme ve seçilme yaşını 18’e düşürüyoruz. Yeni büyük Türkiye idealini gençlik üzerine inşa ediyoruz. 28 Şubat’ta, Gezi provokasyonlarında, 17 ve 25 Aralık’ta dik durduğunuz için hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Fethin 561. yıldönümünü bir kez daha tebrik ediyorum, fetih coşkusunu bizlere yaşattığınız için sizlere bir kez daha teşekkür ediyorum.”