Erdoğan: Bir tanesi çıkmış Külliye'yi satacak bir tanesi çıkmış Çankaya'yı satacak…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi eleştirirken "Biz seçim meydanlarında yapacaklarımızı, hedeflerimizi anlatıyoruz. Ötekiler ne anlatıyor? Sadece yıkmayı. Bay Muharrem'in, Kemal'in ağzından terörle mücadeleyi duydunuz mu? Adam teröristlerin desteğiyle Ankara'dan İstanbul'a yürüyor. Bunlara 24 Haziran'da Osmanlı tokadı gerekmez mi?" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Mevcut 19 Mayıs Stadı'nın yerine uluslararası standartlara uygun, dünya çapındaki şampiyonaların final karşılaşmalarına ev sahipliği yapabilecek nitelikte 55 bin kişilik bir stadı Ankara'ya kazandırıyoruz" dedi.

Erdoğan muhalefetten gelen söylemler için de "Görüyor musunuz bir tanesi çıkmış Külliye’yi satacak bir tanesi çıkmış Çankaya’yı satacak…" sözleriyle tepki gösterdi.

Ankara'da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Ankara bugüne kadar hep yanımızdaydı. Cumhurbaşkanı adayı olduğumuzda Ankara'nın desteğini yanımızda bulduk. Türkiye'yi siyasi belirsizlikten çıkartacak adımları atarken Ankara yanımızdaydı. 15 Temmuz gecesi Ankara tam bir destan yazdı. Beşer planında bugüne kadar kimsenin önünde eğilmedik. Sadece Allah'ın huzurunda eğildik. Meclis'ten Genelkurmay binasının çevresine, Gölbaşı'ndan Yenimahalle'ye Ankara'nın tüm ilçeleri darbecilere direndi. O gece Ankara tam 149 şehit verdi. Gazilerimizin sayısı 1300'e yakın. Darbecilerin en çok kayıp verdiği yer de Ankara.

Kılıçdaroğlu'na 15 Temmuz eleşitirisi

- Birileri de İstanbul Atatürk Havalimanı'nda saat 23.17... Biz de Marmaris'ten yola çıkıyoruz. Biz gece yarısı ineceğiz. Ama 23.17'de bay Kemal tankların eşliğinde Bakırköy Belediyesi'ne gidiyor kontrollü olarak. Ondan sonra da beyefendi 'Böyle bir darbe olduğunda tankların üzerine önce ben çıkarım' diyor. Bağdat Caddesi'nden tanklar geçerken, birileri o tankları alkışlıyordu. Bu Anadolu evlatlarıysa tankların, uçakların önünde şehadete yürüdü.

Ankara Türkiye'nin en büyük reformlarına destek verdi. Türkiye yeni sisteme adım atacaksa Ankara'nın çok büyük katkısı var. Fitnecilere fırsat vermeyin.

Ankara'ya 3 müjde

Şimdi geliyorum sizleri mutlu edeceğine inandığım müjdelerimize;

1- Mevcut 19 Mayıs Stadı'nın yerine uluslararası standartlara uygun, dünya çapındaki şampiyonaların final karşılaşmalarına ev sahipliği yapabilecek nitelikte 55 bin kişilik bir stadı Ankara'ya kazandırıyoruz. Bu stada Başkente yakışır bir eser olacaktır. Süper Lig'e çıkan Ankaragücümüze de başarılar diliyorum.

2- Ankara'nın uzun zamandır beklediği fuar alanını Akyurt'ta yapıyoruz. İhalesi yapıldı, önümüzdeki günlerde inşasına başlanıyor ve bir yılda tamamlanacak.

3- Ankara'ya farklı bir millet bahçesini kazandırıyoruz. Artık yeşil Ankara olacak. Millet Bahçemiz stadından konser salonuna camisine kadar büyük bir eser olacak. İngilizin 200 metrekareden oluşan high parkı varsa bizim de devasa millet bahçemiz olacak.

Bu iş çırak işi değil

Belediyecilikse bizde var, Başbakanlıksa bizde var, Cumhurbaşkanlığıysa o da bizde var. Bu iş çırak işi değil, bu iş kalfalık ister, ustalık ister, büyük ustalık ister. Onun için sizlerden icazet istiyorum.

Osmanlı tokadı gerekmez mi?

Biz seçim meydanlarında yapacaklarımızı, hedeflerimizi anlatıyoruz. Ötekiler ne anlatıyor? Sadece yıkmayı. Bay Muharrem'in, Kemal'in ağzından terörle mücadeleyi duydunuz mu? Adam teröristlerin desteğiyle Ankara'dan İstanbul'a yürüyor. 53 tane Kürt kardeşimin öldürülme talimatını veren kişiyi ziyaret ediyor. Bunlara 24 Haziran'da Osmanlı tokadı gerekmez mi?

Muhalefet şunları sorun

Muhalefete şunları sorun: AK Parti Türkiye'de 284 bin derslik yaptı yıkacak mısınız, 585 bin yeni öğretmen göreve başlattı onları işten atacak mısınız, 131 yeni üniversite açtı kapatacak mısınız, 69 milyon kişiye internet hizmeyi sağladı onları da kesecek misiniz, 1245 yeni hastane kazandırdı atacak mısınız, 539 bin sağlık çalışanını al onları kapı dışarı mı edeceksiniz, 20 bin kilometre yeni bölünmüş yol yaptı bunları kazıyıp tarlaya mı dönüştüreceksiniz? Yeniden kara trene mi döneceksiniz?

AK Parti sadece 6 ilde kullanılan doğalgazı 78'e çıkardı, çok yakında 81 il kavuşacak. CHP belediyesinden aldım çöp dağları vardı, sular akmıyordu. CHP susuzluktur, çöptür, kirliliktir. Bunların geçmişi böyle. AK Parti 525 baraj yaptı. Siz bunları yıkıp denizlere mi akıtacaksınız. 5 milyon hektarı ağaçlandırdık bunları da sökecek misiniz?

Okulları ücretsiz yapacağız diyor. Okullar paralı değil ki. Biz ilköğretimde de kitapları masaların üzerine koyuyoruz. AK Parti Türkiye'yi 3,5 kat büyüttü siz yeniden küçültecek misiniz? İhracatımızı 162 milyar dolara çıkardık. Marmaray'ı, Avrasya Tüneli'ni, nice dev eseri ülkeye kazandırdı, siz bunların hepsini dinamitleyecek misiniz?

"Komutan da 2. Ordu orada olduğu için o iftara gelmiştir ve orada ülkemizi, milletimizi memnun edecek bir ifadeye alkış tutmuştur. Niye rahatsız oluyorsun? Ama benim milletim size 24 Haziran'da zaten o beklediğiniz fırsatı da vermeyecek. Biri çıkıyor Külliye'yi satacakmış, öbürü çıkıyor Çankaya'yı satacakmış. Bunlar şaşırmış. Bunlara kalsa, bunlar bu ülkeyi de satar."

"Ankara sandıklara gitmeyi ihmal etmeyin. Biliyorsunuz, iki pusula, bir zarf kullanılacak. Birisi parlamento için bir diğeri başkanlık için. Bütün akrabalarınızı arayın, onlarla irtibatlaşın sinerjinizi onlara da verin. 24 Haziran'da sandıkları patlatıyor muyuz? Tercihimizi, güvenden, istikrardan yana kullanıyor muyuz? Yeni yönetim sistemiyle Türkiye'yi şahlandırıyor muyuz? Sizlerin bu sevgisi, coşkusu bizimle oldukça Allah'ın izniyle zafere ulaştıramayacağımız mücadele yoktur."