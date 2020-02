"Erdoğan bir gün 'altı ok'un önünde konuşma yapar mı?"

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök CHP'nin eski genel başkanı Bülent Ecevit'in anması için Süleyman Demirel'in altı ok önünde konuşma yaptığını hatırlatarak, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın da böyle bir konuşma yapıp yapmayacağını sordu.

Özkök, CHP'nin seçime bir ay kala yayınlanan kitapçığın adının “Siyasiler arasında kan davası olmaz...” koyulduğunu hatırlatarak bugünkü (3 Temmuz 2018) yazısının ilgili bölümünde şunları yazdı:

Cumhuriyet Halk Partisi halkla ilişkiler bölümü, mayıs ayında küçücük bir kitap yayınladı.

Seçim kararının alındığı günlere rastladığı için kimse bu kitapçık üzerinde durmadı.

*

Kitapçık, 2011 yılında Bülent Ecevit’i anmak üzere yapılan toplantıda yapılan bir konuşmanın metniydi.

CHP, anma konuşmasını yapmak üzere Süleyman Demirel’i davet etmişti...

Yani rahmetli Ecevit’in bütün siyasi hayatı boyunca en sert mücadeleyi yaptığı rakibini...

*

Konuşmasının girişinde Demirel “Biz siyaseti halk için yapıyoruz. Barışmasını bilmeyen kavga etmemeli” diyor.

Sonra Türk siyasetinin 1960’lardan o güne hikâyesini anlatıyor.

*

Kitabın en dramatik bölümlerinden biri 12 Eylül darbesinden sonra ikisinin eşleriyle birlikte askeri uçağa bindirilip Hamzakoy’a götürülüşünü anlattığı sayfaydı.

“Aynı denizi birlikte seyrettik” diyor.

*

Bu arada çok ilginç bir tahminini söylüyor:

“1981’de seçim yapılsaydı CHP kazanacaktı...”

Peki 1970’lerde Milliyetçi Cephe dönemlerinde iyice kırıcı hale gelen bu siyasi mücadeleden çıkardığı esas sonuç nedir?

Rahmetli Demirel, Milliyetçi Cephe deneyiminden 30 yıl sonra bu duygusunu şu cümleyle özetliyor:

“Biz birbirimizin değerini anlamakta gecikmiş olabiliriz...”

*

Seçime bir ay kala yayınlanan kitapçığa şu adı koymuşlar:

“Siyasiler arasında kan davası olmaz...”

*

Dünden beri düşünüyorum.

Acaba Cumhurbaşkanı Erdoğan bir gün ‘altı ok’ amblemi altında böyle bir konuşma yapar mı?

Veya Kılıçdaroğlu veya İnce...

Ampul amblemi önünde....