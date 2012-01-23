Erdoğan: Bir daha Fransa'ya gitmem

T24 - Fransa Senatosu’nda bugün ele alınacak ‘Ermeni soykırımı’ iddiasını inkar edenlerin cezalandırılmasını öngören yasa teklifine tepki gösteren Başbakan Erdoğan, yasanın kabul edilmesi durumunda bir daha Fransa’ya gitmeyeceğini söyledi.





Fransa meclisinde 22 Aralık'ta kabul edilen yasa teklifi, bu kez Senato'ya geliyor.



Tasarının görüşülmesine saatler kala Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'dan açıklama geldi.



Başbakan Erdoğan, tasarıyla yürütülen tartışmanın düşünce özgürlüğüne ters olduğunu söyledi.



Erdoğan, "Umarım senato Fransa’yı geçmişi ile çatışan ülke konumuna düşürmez. Sadece Mayıs ayında yapılacak seçime yönelik bir yatırım" diye konuştu.



Erdoğan, tasarının geçmesi durumunda atacağı adım konusunda ise "Yasa onaylanırsa bir daha Fransa’ya gitmem" dedi.

Senato'dan geçecek mi?



Yeşiller ve Radikal grup, teklife karşı olduklarını daha önce duyurmuştu.



Senato’nun Anayasa Komisyonu'da geçen hafta teklifi kabul edilemez bulmuştu. Senato, Anayasa Komisyonu'nun görüşünü kabul ederse yasa teklifi gündemden düşecek.



Mayıs ayında Anayasa Komisyonu’nundan benzer bir karar çıkmış, bu karar Senato Genel Kurulu’nda kabul edilince, Ermeni teklifi gündemden düşürülmüştü.

'Avrupa'da engizisyon dönemi açılır'



Oylamadan önce Ankara'dan Paris’e son uyarılar gelmeye devam ediyor. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, bugün Fransa Senatosu'nda oylanacak Ermeni yasa teklifine ilişkin olarak, ''Bundan sonra Avrupa değerleri büyük tehdit altındadır. Her meclis kendi tarih görüşünü muhtevi kararlar alıp uygularsa Avrupa'da yeni bir engizisyon dönemi açılır.



Bu tarihi görüş dışındaki kitaplar yakılmaya başlanır. Bu tarihi görüş dışındaki görüşler, ifadeler ve tarih yorumlarını dile getirenler hapse atılırlar. Bu tipik bir engizisyon anlayışıdır. Ortaçağ'da engizisyonda neler yaşandığını hepimiz biliyoruz. Maalesef bunu tekrar canlandırmak Fransa için ayıptır'' dedi.

Senato önünde protesto



Avrupa Türk Demokratlar Birliği Fransa Başkanı Ahmet Oğraş, Türk kökenli vatandaşların bugün genel kuruldaki oylama öncesinde senato binası önünde varlıklarını bir kez daha göstereceklerini söyledi.



Cumartesi günkü protesto gösterisinin büyük bir başarıyla tamamlandığını ve yaklaşık 30 bin kişinin başkentteki protestoya katıldığını hatırlatan Oğraş, bugün iş günü olmasına rağmen yine çok sayıda Türk vatandaşını senato önüne beklediklerini söyledi.



Fransa'daki Türk dernekleri temsilcilerinden oluşan bir heyet ile bugün senatoya gideceklerini ve burada oylamadan önce yetkililerle bir kez daha görüşeceklerini ifade eden Oğraş, şu ana kadar yaklaşık 5 bin protesto mektubunun senato yönetimine iletildiğini belirtti.



Oğraş, Fransa'nın önde gelen gazeteleri Liberation, Le Figaro ve Le Monde'a tam sayfa ilan verdiklerini belirterek, bu ilanlarda, yasa teklifine Fransa'nın ünlü tarihçilerinin ve anayasa uzmanlarının da karşı çıktığının vurgulandığını söyledi.



