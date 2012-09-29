Erdoğan: Bingöl'deki asker sevkiyatında helikopter kaldırılmamış

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Bingöl'deki PKK saldırısıyla ilgili, ''O yol emniyetindeki asker olayının olmadığına dair bana bir bilgi geldi. Bir de o kep dediğimiz yani helikopter kaldırılması olayında da onun kaldırılıp kaldırılmadığı noktasında kaldırılmadığı istikametinde bir haber geldi. Şimdi 'bu konuları inceletiyorum' dedi Genelkurmay Başkanımız. Ondan sonra gerekli olan neyse o yapılacak'' dedi.

Atv ve AHaber kanallarının ortak yayınına katılarak, gazetecilerin gündemdeki konularla ilgili sorularını yanıtlayan Erdoğan, Bilgöl'deki PKK saldırısı hakkında bilgi verdi.

''Eski Cumhurbaşkanı Demirel diyor ki 'bizim istihbarat Uganda'daki darbeyi bile bize bildiriyordu ama bizdeki darbeyi bildirmiyordu'. Size hiç bilgi geliyor muydu, askerlerimiz rahatsız diye'' sorusu üzerine Erdoğan, ''Ben fötr şapkası hiç kullanmadım, onu bilemiyorum. Birkaç kez gidip gelme olayları hamdolsun biz yaşamadık. Yani bizim şu andaki istihbarat noktasındaki sıkıntımız onlar gibi değil'' diye konuştu.

Erdoğan, her geçen gün istihbaratın çok daha güçlendiğini ve sağlıklı hale geldiğini, şu andaki istihbarat teşkilatının çalışmasının haftalık, günlük değil anlık olduğunu, herhangi gelişme olduğu anda müsteşara bilgi aktarımının yapıldığını söyledi.

''Terör saldırılarında istihbarat alımının'' sorulması üzerine de Erdoğan, ''Siz her terör saldırısının istihbaratını alacaksınız diye bir şey yok ki. Dünyanın hiçbir istihbarat örgütü bunu yüzde yüz başarıyla yürütür diye bir şey yok. Eğer olmuş olsaydı kuleler vurulmazdı. Kuleler nasıl vuruldu- Amerika'nın göbeğinde, merkezinde kuleler, tüm sınırları aşıyor, geliyor o dev kuleleri vurabiliyorlar. Niye- Nerede o istihbarat örgütü'' diye konuştu.

'Genelkurmay Başkanımız gerekli incelemeleri başlattı'

Erdoğan, ''Bingöl'deki olayda 10 askerin şehit olması'' ile ilgili soruya, şu yanıtı verdi:

''Biliyorsunuz, toplanma yeri olayı var. Bu silahlı kuvvetlerdeki dağıtımda olur, bir de tezkerede olur bu tür şeyler. Burada bu olay oluyor ve üç tane uygulama gerekiyor, bu yolculuk esnasında. Tabii burada iki otobüs, üç otobüs var, iki tane de minibüs var. Üç tedbir söz konusu. Bir yol emniyeti, iki konvoy emniyeti, üç kep dedikleri, yukardan bir helikopter olayı. Genelkurmay Başkanımız bu konudaki incelemeleri başlattı. Son netice nedir, onu kendisinden alabilmiş değilim. Yani yol emniyeti denilen şey, belli aralıklarla o güzergaha askerin yerleştirilmesidir. Konvoy emniyeti ise burada işte bu kirpiler dediğimiz araçların ki bunlar yani patlamada tahrik gücü çok yüksek olan mayınlara dayanıklı olan zırhlı araçlardır. Bunlar önde, arkadalar, bir de ortada karıştırıcı dedikleri böyle bir zırhlı var. Şimdi bunlar var ama ilk gelen şeye göre, o yol emniyetindeki asker olayının olmadığına dair bana bir bilgi geldi. Bir de o kep dediğimiz yani helikopter kaldırılması olayında da onun kaldırılıp kaldırılmadığı noktasında kaldırılmadığı istikametinde bir haber geldi. Şimdi 'bu konuları inceletiyorum' dedi Genelkurmay Başkanımız. Ondan sonra gereği neyse bunun, gerekli olan neyse o yapılacak.''