ERDOĞAN, 'BİNGAZİ'YE DESTEK MESAJI VERDİ

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, milletvekili adaylarının belirlenmesinin arifesinde parti genel merkezinde çalışmalarına 'Libya arası' verdi ve son günlerde Türkiye eleştirilerinin yükseldiği Bingazi halkına seslendi.



4 Nisan Pazartesi günü YSK’ya teslim edilecek milletvekili aday listeleri için AK Parti Genel Merkezi’nde yoğun bir mesai harcayan Başbakan Erdoğan, bu çalışmalara Libya molası verdi.



Türkiye’nin Libya’daki yol haritasını açıklamak için basının karşısına çıkan Erdoğan, son günlerde Türkiye protestolarının yükseldiği Bingazi halkına "haklı taleplerinizi desteklemeye, maruz kaldığınız yanlışlıkları engellemek için çaba göstermeye devam edeceğiz” mesajı verirken, "Kaddafi güçleri şehirlerdeki kuşatmayı kaldırıp çekilmeli" dedi.



Erdoğan, derhal bir ateşkes sağlanmasını ve Kaddafi'ye bağlı askerlerin bazı şehrilere uyguladığı kuşatmaları kaldırmasını, tüm Libyalılara insani yardımların ulaşacağı güvenli bölgeler oluşturulmasını ve yine tüm Libya halkının çıkarlarını kapsayacak bir siyasi dönüşüm süreci başlatılmasını Türkiye'nin Libya için yol haritası olarak açıkladı.



Erdoğan’ın, tahsis edilen frekansla ve Arapça çevirmenle Arap aleminin de izlemesinin sağlandığı açıklamaları şöyle:



"Libyalı kardeşlerimizin bu zorlu günlerde çektikleri acı ve sıkıntıları derin kaygı ve üzüntüyle izlediğimizi ifade etmek istiyorum.



Türkiye olarak Libya'da 17 Şubat 2011 tarihinden bu yana yaşanan gelişmeler karşısında asla ve asla bekle gör tavrı içinde olmadık. İnandığımız ilke ve değerlerin bir gereği olarak meseleye çıkar odaklı değil, hak ve adalet odaklı yaklaştık. Tüm taraflarla diyalog halinde yapıcı ve uzlaştırıcı bir tavır sergilemeye çalıştık.



Bizim Libya politikamızın temel amacı halkın meşru talepleri karşısında anayasal demokrasiye geçişi sağlayacak gerekli şartların oluşturulması ve Libya'nın toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin korunmasıdır. Bu çerçevede halka yönelik saldırıların, bunun altını çiziyorum, halka yönelik saldırıların durdurulması ve geçiş sürecinin halkın genel kabulüne uygun bir şekilde gerçekleşmesi önem taşımaktadır.



Bu amaçla en başından itibaren yapılması gereken neyse hiç tereddüt etmeden onu yapmaya çalıştık. Bir kez daha altını çiziyorum, bunu yaparken hiçbir zaman gizli ajandamız, gizli gündemimiz olmadı, olmamıştır ve olmayacaktır. Tek gündemimiz Libya'nın birlik ve esenliğinin teminat altına alınmasıdır.





'BİR DAMLA LİBYALI'NIN KANI...'



Bize göre bir damla Libya'lının kanı milyarlarca dolarlık petrol kuyularından daha değerlidir. Libya'nın her neresinde yaşıyor olursa olsun her bir kardeşimizin canı, hakkı, hukuku her türlü çıkar hesabının üzerindedir. Öyle de olmalıdır.



Hak ve hukukun bir lütuf değil, her insanın sahip olması gereken kutsal değerlerdir. Siyasi hesaplarla bir defa şunu çok iyi bilmemiz lazımdır ki bunlar yok edilemez, yok sayılamaz, bastırılamazlar. Bizler en temel hakların yok sayılmasına, bastırılmasına nasıl tahammül gösteremezsek kanın akıp gitmesine, canların yitip gitmesine de sessiz kalamayız.





TÜRKİYE'NİN YOL HARİTASI



1- Derhal gerçek bir ateşkes sağlanmalı ve Kaddafi'ye bağlı askeri unsurlar bazı şehirlere uyguladığı kuşatmaları kaldırmalı ve şehirlerden çekilmelidir.



2- Hiçbir ayrım gözetmeksizin bütün Libyalı kardeşlerimize kesintisiz insani yardım akışı sağlayacak, güvenli insani bölgeler oluşturulmalıdır.



3- Tüm Libya halkının meşru çıkarlarını dikkate alan, kapsayıcı bir demokratik değişim ve dönüşüm süreci derhal, ivedilikle başlatılmalıdır. Bu sürecin hedefi de halkın özgür iradesiyle yöneticilerini seçeceği anayasal demokrasi nizamının tesisi olmalıdır.



Bu çerçevede, Libya'da gerçek bir ateşkes sağlanmasına ve siyasi dönüşüm sürecinin başlatılmasına yönelik olarak bu yol haritasının detayları üzerinde çalışıyoruz. Bu yol haritasını detaylı bir şekilde görüşmek üzere taraflarla temaslarımızı sürdüreceğiz.



Halkımız, kardeş Libya halkının her zaman yanında olacak ve Libya'nın geleceği için Libyalı kardeşlerimizle birlikte çalışacaktır.





ERDOĞAN BİNGAZİ'YE SESLENDİ: Bingazili kardeşlerime seslenmek istiyorum. Kardeş Türkiye halkı, hak ve özgürlük çağrınızı yüreğinin derinliklerinde hissetmekte, yaşadığınız sıkıntıların son bulması ve taleplerinizin süreçlere yansıması için büyük bir duyarlılık sergilemektedir.



Başından itibaren hakkını, hukukunu isteyen insanlara karşı yapılan müdahaleleri bizler şiddetle eleştirdik, maruz kaldığınız zorlukların aşılması için samimi bir gayret içinde olduk. Bundan sonra da haklı taleplerinizi desteklemeye, maruz kaldığınız yanlışlıkları engellemek için çaba göstermeye devam edeceğiz. Bölgede yaşanan insanlık dramlarına seyirci kalan ve demokrasiyi



Libya halkına çok gören bir kısım güç odaklarının bugün hakkı ve hukuku savunan Türkiye'ye karşı karalama kampanyaları başlatması üzüntü vericidir. Bu karalama kampanyalarının ardında hangi odakların olduğunu biliyoruz, dikkatle izliyoruz ve bunları da not ediyoruz. Sizlerin de Türk kardeşlerinize yönelik maksatlı propaganda faaliyetlerine prim vermeyeceğinize yürekten inanıyorum.





'ÖMER MUHTAR'IN RUHUNU ŞAD EDECEK ŞEKİLDE...'



Özellikle NATO harekatını engellemeye veya görev yönergesini kısıtlamaya çalıştığımız şeklindeki asılsız iddiaların, maksatlı şekilde üretilen kara propaganda yalanları olduğunu vurgulamak istiyorum. Bunu özellikle ifade ediyorum. Bilin ki Türk halkı her zaman hakkın ve haklının yanındadır, yanında olacaktır.



Trabluslulara da sesleniyorum. Türkiye, Libya'da yaşanan olumsuzlukların bir an önce son bularak iç barışın sağlanmasına, birlik ve beraberliğin tesis edilmesine büyük önem vermektedir. Libya'nın toprak bütünlüğü ve egemenliği mutlaka korunmalıdır. Akan kardeş kanının durması için özellikle sizlerin tavrı önem taşımaktadır.



İnanıyorum ki medeniyet değerlerimizden aldığınız ilhamla bu olumsuz gidişata dur diyeceksiniz. Trabluslu, Bingazili, Misratalı, Tobruklu, Ecdebiyeli, Zintanlı, Zaviyeli, Sebhalı, Bregalı kardeşlerimden rica ediyorum. Bizim de büyük değer verdiğimiz Libya'nın sembol şahsiyeti Ömer Muhtar'ın ruhunu şad edecek şekilde bir ve beraber olun.





LİBYA YÖNETİMİNE



Başından beri bizzat söylediğim üzere, tarihi bir sorumluluk üstlenerek, halkın özgür iradesiyle yöneticilerini seçeceği anayasal demokrasiye geçiş sürecinin önünü lütfen açın.



Kendi halkınızın ve uluslararası toplumun çağrılarına olumlu karşılık vermeniz, ülkenizin selameti açısından hayati derecede önemlidir. Yapılan çağrılara ivedilikle kulak verin ve gereken adımları atın.'