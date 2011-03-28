Erdoğan: Bingazi'deki kontrolü Türkiye üstlenecek

T24

Erdoğan, Libya hükümeti ve isyancıların başkenti Bingazi’de bulunan Libya Ulusal Konseyi’yle yaptıkları görüşmelerin sürdüğünü ifade etti. Erdoğan, NATO’yla yapılan anlaşma altında, Türkiye’nin NATO ile yaptığı bir anlaşma gereği, insani yardım iletme amacıyla Bingazi’de, isyancıların elinde bulunan havaalanı ve limanın kontrolünü üstleneceklerini söyledi.Erdoğan, Libya’da ateşkes sağlanması ve akan kanların durması için Kaddafi’nin “NATO güçlerine en kısa zamanda güven verecek şartlar sunması gerektiğini” ifade etti.Tek taraflı tüm müdahalelere karşı çıktıklarını ve Fransa İçişleri Bakanı Claude Guéant’ın dile getirdiği ‘yeni bir haçlı seferi’ gibi ifadelerini asla kabul etmeyeceklerini belirten Erdoğan, Türk hükümetinin Birleşmiş Milletler (BM) kararlarına bağlı olarak hareket edeceğini belirtti.“Türkiye için Libya halkını vurmak veya bombalamanın söz konusu olamayacağını” söyleyen Erdoğan, “Türkiye’nin rolü en kısa zamanda Libya’dan geri çekilmek ve halkın demokratik talepleri konusunda birlik ve bütünlüğü sağlamak olacak” dedi.Libya’daki operasyonla, Irak ve Afganistan arasında benzerlik kuran Erdoğan, “Irak’ın Körfez Savaşı’ndan 20 yıl sonra bile bedel ödediğine” dikkat çekti ve “Yeni bir Afganistan veya ikinci bir Irak'ın ortaya çıkmasından korkuyorum. Batılı güçler Afganistan’a 10 yıl önce girdiğinde, operasyonun günler içinde biteceğini söylemişlerdi. Aynısı Irak’ta da yaşandı” dedi.Libya’daki askeri operasyonun sürmesi halinde bunun ülke halkı için çok ağır sonuçlar doğuracağını belirten Erdoğan, “Bunun yankıları sadece Libya ile sınırlı kalmaz, müdahalede bulunan ülkeleri de etkiler” dedi.Erdoğan sözlerini şu şekilde devam etti: “Libya’daki iç savaşın sona erdirilmesi lazım.”Başbakan aynı zamanda, Kaddafi rejimi ve isyancılar kabul ettiği takdirde, BM, Arap Birliği ve NATO çerçevesinde arabuluculuk yapabileceklerini söyledi.