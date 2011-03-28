T24 LogoT24 Logo
Gündem

Erdoğan: Bingazi'deki kontrolü Türkiye üstlenecek

Erdoğan, Guardian gazetesine verdiği röportajda, uzun sürecek askeri harekâtın Libya’yı ikinci bir Irak veya Afganistan’a çevirebileceğini söyledi.

28 Mart 2011 02:00

T24 - Başbakan Tayyip Erdoğan, İngiliz Guardian gazetesine verdiği röportajda, uzun sürecek askeri harekâtın Libya’yı ikinci bir Irak veya Afganistan’a çevirebileceğini söylerken Türkiye’nin Libya’da ateşkes sağlanması için arabuluculuk yapmaya hazır olduğunu belirtti. Erdoğan, Bingazi havaalanı ve limanın kontrolünü üstleneceklerini söyledi.

Erdoğan, Libya hükümeti ve isyancıların başkenti Bingazi’de bulunan Libya Ulusal Konseyi’yle yaptıkları görüşmelerin sürdüğünü ifade etti. Erdoğan, NATO’yla yapılan anlaşma altında, Türkiye’nin NATO ile yaptığı bir anlaşma gereği, insani yardım iletme amacıyla Bingazi’de, isyancıların elinde bulunan havaalanı ve limanın kontrolünü üstleneceklerini söyledi.

Erdoğan, Libya’da ateşkes sağlanması ve akan kanların durması için Kaddafi’nin “NATO güçlerine en kısa zamanda güven verecek şartlar sunması gerektiğini” ifade etti.

Tek taraflı tüm müdahalelere karşı çıktıklarını ve Fransa İçişleri Bakanı Claude Guéant’ın dile getirdiği ‘yeni bir haçlı seferi’ gibi ifadelerini asla kabul etmeyeceklerini belirten Erdoğan, Türk hükümetinin Birleşmiş Milletler (BM) kararlarına bağlı olarak hareket edeceğini belirtti.




“Türkiye için Libya halkını vurmak veya bombalamanın söz konusu olamayacağını” söyleyen Erdoğan, “Türkiye’nin rolü en kısa zamanda Libya’dan geri çekilmek ve halkın demokratik talepleri konusunda birlik ve bütünlüğü sağlamak olacak” dedi.

Libya’daki operasyonla, Irak ve Afganistan arasında benzerlik kuran Erdoğan, “Irak’ın Körfez Savaşı’ndan 20 yıl sonra bile bedel ödediğine” dikkat çekti ve “Yeni bir Afganistan veya ikinci bir Irak'ın ortaya çıkmasından korkuyorum. Batılı güçler Afganistan’a 10 yıl önce girdiğinde, operasyonun günler içinde biteceğini söylemişlerdi. Aynısı Irak’ta da yaşandı” dedi.

Libya’daki askeri operasyonun sürmesi halinde bunun ülke halkı için çok ağır sonuçlar doğuracağını belirten Erdoğan, “Bunun yankıları sadece Libya ile sınırlı kalmaz, müdahalede bulunan ülkeleri de etkiler” dedi.

Erdoğan sözlerini şu şekilde devam etti: “Libya’daki iç savaşın sona erdirilmesi lazım.”

Başbakan aynı zamanda, Kaddafi rejimi ve isyancılar kabul ettiği takdirde, BM, Arap Birliği ve NATO çerçevesinde arabuluculuk yapabileceklerini söyledi.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24