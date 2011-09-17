Erdoğan, Bingazi'de halkla buluştu

T24 - "Arap Baharı" ülkeleri turunu tamamlayarak yurda dönen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Afrika ziyaretinin son durağı olan Bingazi'de halkla buluştu.



Erdoğan, Libya Ulusal Geçiş Konseyi Başkanı Mustafa Abdülcelil ile geldiği Bingazi Havalimanı'nda kalabalık bir grup tarafından “Evine hoşgeldin” yazılı pankartla karşılandı.



Hürriyet'in haberine göre; kendisini karşılamaya gelen Ulusal Geçiş Konseyi üyelerinin yanı sıra Libyalılar ve bölgedeki Türklerle tokalaşan Erdoğan, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.



Erdoğan'ı karşılamaya gelenler arasında Muaz Mustafa Haddad isimli çocuk da bulunuyordu. Bingazi'deki olaylarda başına isabet eden mermiyle yaralanan, nisan ayında tedavisi için götürüldüğü Türkiye'deki hastanede Erdoğan'ın kendisini ziyarete geldiğinde çekilen fotoğrafları da yanında getiren Muaz, resimleri Başbakan Erdoğan'a gösterdi. Erdoğan, Muaz ve yanında bulunan diğer çocukları kucaklayarak öptü.



Erdoğan, karşılama töreninin ardından uzun bir araç konvoyuyla havalimanından kente girdi. Yollarda bekleyen Bingazi halkı, Başbakan'ın konvoyunu zafer işaretleriyle selamlayarak, Türk bayraklarıyla sevgi gösterisinde bulundu.





Erdoğan'ı dinlemek için 5 saat beklediler



Başbakan'ın Bingazi ziyareti Libya tarihi için önemli bir güne rastladı. Libya'nın İtalyanlara karşı savunulmasında büyük mücadele sergileyen Ömer Muhtar, İtalyanlar tarafından esir alınmasının ardından 16 Eylül 1931'de idam edilmişti.



Bingazi'de inşa edilen Ömer Muhtar anıtının açılışının da 16 Eylül'de yapılması ve Erdoğan'ın da açılış törenine katılması kararlaştırılmıştı.



Erdoğan'ın geleceği saatin 17.00 olarak duyurulması üzerine Bingazililer saat 16.30'dan itibaren anıtın bulunduğu meydanı doldurmaya başladı. Trablus ve Misrata programının uzaması nedeniyle halk Başbakan Erdoğan'ı dinlemek için yaklaşık 5 saat meydanda bekledi.



Erdoğan'ın gelmesiyle birlikte meydandakiler coşkuyla, “Erdoğan, Erdoğan” tezahüratları yaparak tekbir getirdi. Erdoğan da tezahüratlara el sallayarak karşılık verdi. Başbakan Erdoğan, meydanda kendisini bekleyen Ömer Muhtar'ın oğlu Muhammed Ömer El Muhtar ile tokalaşarak bir süre sohbet etti.



Yaklaşık yarım saat Bingazililere hitap eden Erdoğan, uluslararası rekabetin bir parçası, çıkar mücadelesinin bir gereği olarak değil, aynı bedenin bir parçası olarak Türkiye daima kardeş Libya halkının yanında olacağını belirterek, Libyalılara “Birlik olun ihtilafa düşmeyin” çağrısında bulundu.



Erdoğan'ın konuşması sık sık alkışlarla kesildi. Erdoğan, konuşmasının ardından tekerlekli sandalyeyle hareket edebilen Muhammed Ömer El Muhtar ile Ömer Muhtar anıtının açılışını yaptı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, açılışın ardından yine halkın sevgi gösterleri arasında meydandan ayrıldı.

Misrata'da da halka seslendi



Başbakan Erdoğan’ın Bingazi’den önceki durağı ise Misrata idi.



Misrata'da, kent meydanında halka hitap etmek üzere kürsüye Libya Ulusal Geçiş Konseyi Başkanı Abdulcelil ile birlikte çıkan Başbakan Erdoğan, Misrata'ya, 74 milyonluk Türk milletinin selamını getirdiklerini söyledi.



“Biz biriz, beraberiz, kardeşiz. Bu kardeşliğimiz, dün vardı, bugün var, yarın da olacak” diyen Erdoğan, şöyle devam etti:



“Misrata'nın benim ve arkadaşlarımın dünyasında farklı bir yeri var. Zira, Misratalı 450 yaralı kardeşimizi gemiye alırken, 12 F-16 uçağımız ile gemiyi korumaya almıştık. O gün Libya'nın yönetimine de (Herhangi bir yanlış yapacak olursanız, gemi F-16 uçaklarının korumasında) dedik. Hamdolsun, yaralı arkadaşlarımızın tedavisini yaptık ve gönderdik.



Sizler, ne mübarek insanlarsınız, sizler ne güzel insanlarsınız. Misrata'da, 3 kelimeyi yeniden öğrendim. Burada sabrı gördüm, burada yıkılan binalarda savaşı gördüm, sonunda da zaferinizi gördüm.”



Erdoğan, gelecek hafta Trablus'tan 50, Bingazi'den de 40 yaralının Türkiye'ye getirilerek tedavi ettirileceğini bildirdi.

