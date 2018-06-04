"Erdoğan bin pişman, 24 Haziran akşamı Cumhur İttifakı dağılacak!"

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, MHP ile anlaşarak getirdiği Cumhurbaşkanlığı sisteminden pişman iddia etti. Okuyan, 24 Haziran akşamı, AKP-MHP ve BBP'nin dahil olduğu Cumhur İttifakı'nın dağılacağını ilere sürdü.

KRT Haber Müdürü Çağlar Cilara'nın programına konuk olan eski bakan Yaşara Okuyan, cumhurbaşkanılığı ve Milletvekili Genel Seçimlerinin yapılacağı 24 Haziran akşamı, Cumhur İttifakı'nın biteceğini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da getirilen yeni sistemin ayağına dolanması nedeniyle bin pişman olduğunu ileri sürdü.

"Erdoğan bin pişman! 24 Haziran akşamı ittifak bitecek"

Kendisine gelen bilgilerin olduğunu söyleyen Okuyan şu açıklamalarda bulundu:

"İlk defa burada kayda girsin diye söylüyorum. 24 Haziran akşamı Cumhur İttifakı'na Allah rahmet eylesin. 24 Haziran akşamı AKP-MHP ittifakı bitecek. 3-4 tane gerekçe var. Şuanda bin pişman Tayyip bey. Çok iddialı ve bilerek söylüyorum. Bunları bana intikal ettiren insanların samimiyetine ve dürüstlüğüne güvenerek söylüyorum. Tayyip Erdoğan şuanda bin pişman. Tayyip Erdoğan bin kere pişmandır yüzde 50 artı 1'i getirdiği için, bir milyon kere pişman ittifak yasası için, onları yaptı ki iyice ben oturacağım, tek başına idare edeceğim diye. Dünyanın neresinde var Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi. Uydurdu bir şey. Şimdi ayağına dolandı."

