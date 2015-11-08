Erdoğan 'Big In The Bar'ı ziyaret etti, özel kalem müdürü "Minibüs şoförlerine misafir oldu" diye duyurdu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 6 Kasım gecesi Mabeyn Köşkü'ndeki görüşmelerinin ardından Tarabya Köşkü'ne gitmek üzere ayrıldığı sırada yol üzerindeki Big Chef Big In The Bar isimli mekanın işletmecisinin ve valelerin isteğiyle içeri girdi, vatandaşlarla sohbet etti. Cumhurbaşkanı'nın Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'ın bu ziyareti Twitter'dan "Cumhurbaşkanı Erdoğan Sarıyer'de minibüs şoförlerine misafir oldu" diye duyurması dikkat çekti.

Mekanın İşletme Müdürü Semih Dizdar, "Her zaman buradan geçiyor zaten. Köşkü de az ileride. Biz de fırsat buldukça dışarı çıkıp karşılamaya çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımızı BİG Chefs'e nasıl sokarız diye plan yaptık. Aslında biz beklemiyorduk. Korumalarıyla birlikte bir anda durdu. Mekana davet ettik. O da kabul etti ve içeri geldi. Bizim meşhur kahvelerimizden içti. Bizimle sohbet etti. Mekan ile ilgili sorular sordu. Çok memnun kaldı. Çok güzel bir şekilde ayrıldı" dedi.

"40 yıl hatırı olsun diye acı bir kahve içti Cumhurbaşkanımız"

Erdoğan'a kahve servisi yapan Sercan Akdeniz ise, "Sade Türk kahvesi içti Cumhurbaşkanımız. Ben getirdim, heyecanlandım. Cumhurbaşkanı'na ilk defa servis yapıyorum. 40 yıl hatırı olsun diye acı bir kahve içti Cumhurbaşkanımız" şeklinde konuştu.

"Atladık, davet ettik"

Erdoğan'ı durdurarak davet eden valeler de, "Durdurmayı planladık, atladık davet ettik. Sağ olsun geldi bir kahvemizi içti. İçeride beraber oturduk. Seçim ile ilgili bazı şeyleri konuştuk kendisiyle" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da kişisel Twitter hesabından "#CumhurbaşkanıErdoğan #Sarıyer'de #minibüs şoförlerine misafir oldu..." ifadeleriyle Erdoğan'ın mekanın içinde çekilmiş fotoğrafını paylaştı.