Erdoğan: Süratle turizm atağı başlayacak

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Aşılarımız geliyor. Turizm noktasında bakanlarımız bağlantılarını, görüşmelerini yapıyorlar. Süratle bir turizm atağı, turist atağı başlayacak." açıklamasını yaptı.

"Türkiye-ABD arasındaki ilişkileri Sayın Biden ile ele alma imkânımız olacak"

Erdoğan, cuma namazı sonrası açıklama yaptı.

Erdoğan, "Bildiğiniz gibi bu bir NATO Zirvesi. Bu NATO Zirvesi'nde öncelikli olarak NATO ülkeleri olarak neler yaptık, neler yapıyoruz, neler yapacağız bunlar gündeme gelecek. Türkiye ilk 5'te yer alan güçlü bir ülke. Türkiye-ABD arasındaki ilişkileri Sayın Biden ile ele alma imkânımız olacak. İngiltere Başbakanı Sayın Johnson ile, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Almanya Şansölyesi, Litvanya, Letonya liderleriyle görüşmelerimiz olacak. Böyle bir zincir ikili bir şekilde ortada devam ettireceğiz. NATO ülkeleri olarak sunumlarımız olacak. Orada basın açıklamamızı NATO Zirvesi sonrası yapacak ve daha sonra da en son görüşmemiz Biden ile olacak." dedi.

Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

Görüşmemizin ardından da Azerbaycan'a geçeceğiz. Azerbaycan'da önce Fuzuli'ye ineceğiz oradan da İlham Aliyev kardeşim ile Şuşa'da buluşarak iki ülke olarak bir sözleşmeyi imzalayacağız. Bu Türkiye-Azerbaycan arasında kapsamlı bir sözleşme olacak.

Macron ile görüşme

Macron ile görüşmemizi söylemiş oldum. Onunla da görüşeceğiz. Türkiye-Fransa ilişkilerini görüşme imkanımız olacak.

Ermenistan konusu gündeme gelecek. Biz de gündeme getireceğiz. Bu mayın konusunda konuyla ilgisi olanlara 'desteği verin, bu işi çözelim' diyeceğiz.

"Münbiç PKK'nin işgali altında değil"

Münbiç PKK'nin işgali altında değil. Eylemler yapıyor. Öyle bir şey olsa bunların karşısına dikilecek olan biz oluruz. Afrin'de, Münbiç'te gözümüz, kulağımız orada.

"Süratle turizm atağı başlayacak"

Aşılarımız geliyor. Turizm noktasında bakanlarımız bağlantılarını, görüşmelerini yapıyorlar. Süratle bir turizm atağı, turist atağı başlayacak.