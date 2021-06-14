Erdoğan-Biden arasındaki ikili görüşme 48 dakika sürdü

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden arasındaki görüşme sona erdi. NATO Liderler Zirvesi kapsamında yapılan ikili görüşme 48 dk sürdü.

Taraflar, daha sonra heyetler arası görüşmeye geçti. Bu gece Joe Biden'ın zirve ile ilgili bir açıklamada bulunması bekleniyor.

Biden, Erdoğan ile görüşmesinden sonra gazetecilere, "Çok iyi bir görüşme oldu" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Brüksel'e hareket etmeden yaptığı basın açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Birinci derecede Türkiye-Amerika ilişkilerini şöyle masaya bir yatırmamız gerekiyor. Birçok tabii dedikodular vesaire içeride, dışarıda oldu. Bunları geride bırakıp 'Neler yapabilir, neler yapacağız' bunları konuşmamız lazım.

Görüşme alanımız çok geniş. Zira 24 Nisan, bizler için maalesef çok çok olumsuz bir süreç oldu. Böyle bir yaklaşımı tabii ki beklemezdik ama bu yaklaşım bizleri ciddi manada üzmüştür ve bunu gündeme getirmeden geçmeyi tabii doğru bulmamız mümkün değil. Zira Türkiye rastgele bir ülke değil."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, birçok liderle görüşme gerçekleştirdi

Erdoğan, bugün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile de görüştü. Yaklaşık 50 dakika süren görüşmede bölgesel konular ve ikili ilişkiler ele alındı.

Öte yandan Erdoğan, Brüksel’de Macron’dan sonra bir görüşmeye daha girdi. Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile görüştü.

Erdoğan’ın bugün gerçekleştirdiği bir diğer kritik toplantı da Almanya’nın Eylül ayında koltuğu devredecek olan başbakanı Angela Merkel’leydi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel’le ikili görüşme yaparken iki lider farklı konuları masaya yatırdı. Almanya hükümet sözcüsü, Erdoğan ile Merkel’in AB-Türkiye ilişkilerini ve Kıbrıs sorununu gündeme getirdiğini aktardı.

Daha sonra, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brüksel'de Hollanda Başbakanı Mark Rutte ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i kabul etti.

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