Erdoğan Beylerbeyi Sarayı'nda gazetecilerle buluştu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Beylerbeyi Sarayı'ndaki ofisinde bazı gazete ve televizyonların genel yayın yönetmenleri ile köşe yazarlarını kabul ederek IŞİD ve çözüm sürecine ilişkin değerlendirmeler yaptı.

Doğan Haber Ajansı’ndan Özgür Altuncu ve Özgür Arslan’ın haberine göre, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Beylerbeyi Sarayı'ndaki ofisinde bazı gazete ve televizyonların genel yayın yönetmenleri ile köşe yazarlarını kabul etti. 11.40'ta başlayan ve yaklaşık 2.5 saat süren görüşmeye ilişkin Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından herhangi bir açıklama yapılmadı.

Toplantıya ilişkin tek açıklama Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Ocaktan'dan geldi. Ocaktan, "Çözüm süreci, Türkiye'nin etrafındaki gelişmelerle ilgili değerlendirmeler, paralel yapıyla mücadele, AB sürecini daha dikkatli, adımların daha hızlı atılması konusunda bir takım değerlendirmelerde bulundu" dedi.

Erdoğan'ın bundan sonra sık sık yurtdışı ziyaretleri gerçekleştireceğini söyleyen Ocaktan, "Değişik ülkeler, Afrika dahil çeşitli bölgelere ziyaretlerini sürdürecek" diye konuştu.

Erdoğan'ın yeni ve sivil bir anayasa konusunda elinden geleni yapacağını söylediğini aktaran Ocaktan, IŞİD ve bölgedeki terör unsurlarına karşı Cumhurbaşkanının bir bütün olarak baktığını söyledi. Ocaktan, "Benim anladığım Türkiye teröre bir bütün olarak bakıyor. Bölgedeki bütün terör unsurlarına aynı şekilde bakıyor. Bugün IŞİD'dir yarın başka terör unsuru ortaya çıkar. Önemli olan bütün terör unsurlarına karşı uluslararası camiayla birlikte ortak hareket etmek. Sayın Cumhurbaşkanının bu doğrultuda olduğunu gördüm" diye konuştu. Ocaktan bir soru üzerine de Erdoğan'ın çözüm süreci konusunda hükümete her türlü desteği vermeye hazır olduğu izlenimini edindiğini de sözlerine ekledi.