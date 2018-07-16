"Erdoğan, Berat Albayrak'ı halefi olarak hazırlıyor"

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Yüksek Askeri Şura'nın yapısı yeniden düzenlendi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak YAŞ üyesi oldu. Kararnameyi yorumlayan Avukat Kamil Tekin Sürek, “Berat Albayrak’ın Erdoğan’ın halefi olarak hazırlandığı anlaşılıyor” dedi.

Kararnameleri Evrensel'e değerlendiren Avukat Sürek, AKP’nin önce uygulamayı sonra yasal düzenlemeyi yaptığına dikkat çekti. Kamil Tekin Sürek Berat Albayrak’a verilen özel göreve de dikkat çekti. Bir süre daha böyle yedili, sekizli kararnameler yayımlanacağını söyleyen Sürek, şöyle dedi: “Bu durum, AKP iktidarının son yıllarda yasal düzenlemenin fiiliyatan sonra gelmesi pratiğinden kaynaklanıyor. 24 Haziran seçiminden birkaç gün önce ve seçimden bu yana çıkarılan kararnamelerle yapılan düzenlemelerin seçimden önce yasalarla yapılması gerekiyordu. AKP iktidarı bunu yapamadı, yetiştiremedi. Bir de baskın seçim gündeme gelince istim arkadan gelir hesabı önce uygulama, sonra yasal düzenlemesi gündeme geldi. YSK Başkanı seçim sonucunu TBMM Bakanına gönderdi, iki gün sonra 'YSK Başkanı seçim sonucunu TBMM Başkanına gönderir' diye yasal düzenleme yapıldı. Bugün yedi kararname ile yapılan da benzerdir. Daha önce genel olarak Başbakana bağlı kuruluşların cumhurbaşkanlığına bağlanacağı düzenlenmişti. Bu kararnameler ile biraz daha özel düzenlemeler yapılıyor. Başbakanlık ve Bakanlıklara bağlı bazı kurumların (Adli Tıp ) yeni sistemde kime bağlanacağı, Devlet Denetleme Kurulu, Milli Güvenlik Kurulu Sekreterliği ( Bir süre önce 703 sayılı KHK ile Milli Güvenlik Kurulu Sekreterliği Kanunu ilga edilmişti. Bu da tarihte bir ilktir. Kararnamelerle kanun ilga etmek de bu iktidara nasip olmuştur), Savunma Sanayii Başkanlığı, Yüksek Askeri Şura (YAŞ), Milletlerarası Anlaşmaların Onaylanması ve Resmi Gazete ile ilgili düzenlemeler yapıldı. TMSF Cumhurbaşkanı ile ilişkilendirildi. Esaslı değişiklik ise YAŞ’ta gündeme geldi. Cumhurbaşkanlığı yardımcıları, Hazine ve Maliye Bakanı ile Milli Eğitim Bakanı da YAŞ üyesi oldu. Buradan Berat Albayrak’ın Erdoğan’ın halefi olarak hazırlandığı anlaşılıyor.