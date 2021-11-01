Erdoğan, Berat Albayrak, Lütfi Elvan, Yıldırım Demirören ve Ziraat Bankası yöneticileri hakkında suç duyurusu

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), Ziraat Bankası'nın 300 milyon dolar ve 1 milyar 118 milyon lira krediye karşılık ipotek ettiği İstanbul Göktürk Kemer Country’deki golf sahası arazilerini eski sahibi Demirören Holding'e 15 milyon liraya kiraladığı iddiasıyla ilgili olarak suç duyurusunda bulundu.

HKP avukatlarınca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan başvuruda, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski ve yeni Hazine ve Maliye Bakanları Berat Albayrak ile Lütfi Elvan, Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, Ziraat Bankası’nın eski Genel Müdürü Hüseyin Aydın, 2018-2021 yılları arasında görev yapan Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcıları ve Yönetim Kurulu Üyeleri hakkında, “nitelikli dolandırıcılık”, “irtikâp”, “görevi kötüye kullanma” ve “kamu görevlisinin suçu bildirmemesi” suçlarını işledikleri gerekçesiyle kamu davası açılması istendi.

“Nasıl sessiz kalınır bu peşkeşe”

HKP Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Adnan Okur, suç duyurusu için şu açıklamayı yaptı:

"Ziraat Bankası ile Yıldırım Demirören arasındaki AKP’gillere yandaşlık etmekten kaynaklı peşkeş ilişkisinin yeni bir boyutu daha kamuoyuna yansıdı. Ziraat Bankası, kredi karşılığı aldığı araziyi 'en şanslı golfçu' olarak nam salan Yıldırım Demirören'e kiraladı. Yandaş Demirören Ziraat Bankası'ndan 300 milyon dolar ve 1 milyar 118 milyon lira tutarında kredi çekiyor. Krediye teminat olarak gösterilen özel amaçlara tahsis edilen 10 milyon dolar değerinde bir arazi Ziraat Bankası'na 320 milyon dolara satılıyor. Teminat olarak gösterilen bu arazinin kredi borcunu ve faizlerini ödemeyen yandaş Yıldırım Demirören’e, aynı arazi Ziraat Bankası tarafından 5 yıllığına, toplamda 15 milyon liraya kiraya veriliyor. Nasıl sessiz kalınır bu peşkeşe. Nasıl insanın vicdanı sızlamaz kamunun kaynaklarının heder edilmesine. Nasıl isyan edilmez bu kadar pervasızlığa.

Ziraat Bankası sıradan bir banka değildir. Çiftçilere kolaylık sağlamak ve tarımın gelişmesine yardımcı olmak için kurulan, bir kamu bankasıdır. Ziraat Bankası'nın kaynakları bilerek ve isteyerek Yıldırım Demirören’e peşkeş çekilerek zarar ettirilmektedir. Bu hak yemeye, bu peşkeşe sessiz kalamazdık. Vicdanımız elvermez halkın parasının hak yiyenlere dağıtılmasına. Bir kez daha bu vurgunu yargıya taşıdık."