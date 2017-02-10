Erdoğan: Benim vatandaşımı şehit edenlerin akıbeti idamdır; 16 Nisan bu işin ilk sinyali olacak!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, anayasa değişikliği teklifine ilişkin 16 Nisan'da yapılacak olan referanduma ilişkin olarak, idam tartışmasını tekrar gündeme getirdi. "Bu konuda benim tavrımı biliyorsunuz. 16 Nisan inşallah bunun ilk sinyali olacak" diyen Erdoğan, "Benim askerimi, polisimi, koruyucumu, vatandaşımı şehit edenin akıbeti aynen idamdır. Parlamentoda yasama organı anayasayı değiştirir, adımını atar. Buna evet mi? İşte anamuhalefet bundan çekiniyor" ifadesini kullandı.

Aksaray'da Tuzgölü Doğalgaz Depolama Tesisi açılış töreninde konuşan Erdoğan'ın açıklamalarından bazı bölümler şöyle:

"Her adımımızda olduğu gibi bu konuda da milletimizin iradesinin başımızın üzerinde yeri var. Biz hiçbir dönem milletten korkanlardan, kaçanlardan, tepeden bakanlardan olmadık, olmayacağız.​

Çünkü biz bu millete hâkim olmaya değil, hadim olmaya geldik. Efendi olmaya değil, hizmetkâr olmaya geldik ve buna devam ediyoruz, devam edeceğiz. Niye? Kardeşlerim, ah hanım kardeşlerim, ah beyefendi kardeşlerim.

Cumhurbaşkanı olsan ne yazar, başbakan olsan, milletvekili, belediye başkanı, vali olsan ne yazar. Trilyarder olsan ne yazar. Ölmeyecek miyiz? Millete tepeden bakılmaz.

Milletimizi seviyoruz. Gerekiyorsa baş veririz, bedel öderiz. Darbelere, muhtıralara, terör örgütlerine göğüs gereriz.

"16 Nisan idamın sinyali olacak!"

(İdam sloganları) Bu konuda benim tavrımı biliyorsunuz. 16 Nisan inşallah bunun ilk sinyali olacak. Benim askerimi, polisimi, koruyucumu, vatandaşımı şehit edenin akıbeti aynen idamdır. Parlamentoda yasama organı anayasayı değiştirir, adımını atar. Buna evet mi? İşte ana muhalefet bundan çekiniyor.

Ne diyor, George ne der, Hans ne der. Bırak sen George'u Hans'ı ya, Ahmet ne der, Fatma ne der, toprağın altındaki Mehmedim ne der? Mehmedimin bu noktada kanı yerde kalırsa bunun hesabını veremezsiniz."