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Erdoğan: Benim evlatlarıma 'helal lokma' yedirmediğim halde...

Başbakan Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun annesi ile ilgili gafını eleştirirken 'Sen benim evlatlarıma helal lokma yedirmediğim halde evlatlarıma da haramdan bahsedecek kalitede evsafta da değilsin' dedi

07 Mart 2014 17:46

Başbakan Tayyip Erdoğan, kendisini eleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gafını eleştirirken kendisi tarihi bir gafa imza attı. Erdoğan, "Sen benim evlatlarıma helal lokma yedirmediğim halde evlatlarıma da haramdan bahsedecek kalitede evsafta da değilsin" dedi. Partisinin Eskişehir'de düzenlediği mitingde konuşan Erdoğan, 'Haram lokma yedirmedim' demek istediği halde dili sürçerek "helal lokma" ifadesini kullandı.

17 Aralık tarihinde yapılan operasyonlar hakkında konuşan Başbakan Erdoğan’ı eleştiren CHP lideri Kılıçdaroğlu dili sürçünce, Başbakan’ın annesinin de yolsuzluk olaylarına karıştığını söylemişti. Ancak hatasını anında fark eden Kılıçdaroğlu önce Erdoğan’ın annesine rahmet okuyup sonra da özür dilemişti. 

İşte Erdoğan’ın gafa imza attığı o anlar:

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