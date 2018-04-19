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Erdoğan: Ben yoksam kimse AK Parti yok demesin

Erdoğan, erken seçim kararı sonrası bakanlar ve milletvekilleriyle toplantı yaptı

19 Nisan 2018 18:46

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip  Erdoğan,  erken seçim kararı sonrası bu sabah Genel Merkez'de Başbakan Binali Yıldırım, bakanlar ve milletvekilleriyle toplantı yaptı. Toplantı sırasında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan neden 24 Haziran'da seçime gidildiğini dair  bilgiler verdi. Vekillere seslenen Erdoğan, "Listelere girecek ya da çıkacaklar olabilir. Kimse ben yoksam AK Parti yok demesin herkes çalışmaya başlasın" dedi.

Erdoğan, "Kimse küçük hesaplar peşinde olmamalı.Listelere girecek ya da çıkacaklar olabilir. Bugünlere beraber geldiğimiz arkadaşların doğru insanlar olduğunu tarih birçok kez teyit etti. Bugüne kadar yanlış yolda olan arkadaşlar ilk durakta indiler. İnmeyenleri biz indirdik."

Habertürk'te yer alan habere göre, CHP ile ilgili değerlendirmelerde de bulunan Erdoğan'ın seçimlerden sonra CHP'nin durumunun daha da kötüye gideceğini, daha da marjinalleşeceğini söylediği öğrenildi.Erdoğan'ın HDP ile ilgili olarak da "Bölgede o partiye karşı büyük başarı elde etmek gerekiyor" dediği öğrenildi.Erdoğan'ın bir başka uyarısının da Trakya'ya dönük olduğu belirtildi. Erdoğan vekillere, Doğu ve Güneydoğu'daki gibi Trakya'da performansın artırılması gerektiğini söyledi.

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