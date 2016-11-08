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BBC Türkçe

Erdoğan: Ben içeri alındığımda Batı neredeydi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de 15 Temmuz darbe girişimi sonrasındaki gelişmeleri kaygıyla izlediklerini vurgulan Batı'nın, "şiir okuduğu için içeri alındığında" sessiz kaldığını savundu.

08 Kasım 2016 21:22

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, basın ve bakanlıklarını da kullanarak Türkiye'ye 'meydan okumakla' suçladığı Batı ülkelerinin 'şiir okuduğu için içeri alındığında' sessiz kaldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 5. Esnaf ve Sanatkarlar Şurası'nda Batı'ya yöneliksözleri, AB'nin "güvenilir siyasi sürece geri dönmesi" yönündeki çağrıdan saatler sonra geldi.

Erdoğan, "Batı; gazeteleriyle, bakanlarıyla, vesaireleriyle Türkiye'ye meydan okuyor. Peki, genel başkanı olduğum partim kapatıldığı zaman siz neredeydiniz?" diye sordu ve şöyle devam etti:

"Tek başına iktidar, 350 civarı milletvekiliyle parlamentoda. Böyle bir parti kapatılıyor, sizin sesiniz çıkmıyordu. Şiir okudum diye içeri alındım. Bu beyefendilerin kapısını çaldım. Hiçbirisinin umurunda değildi. Benim ülkemi kana bulayan, milletimi tehdit eden insanları hangi yüzle hangi anlayışla gelip savunuyorsunuz?"

Avrupa Birliği (AB), Türkiye'yle ilgili İlerleme Raporu'nu yayımlamadan bir gün önce Ankara'ya, üyelik sürecinin getirdiği sorumlulukları hatırlatmıştı.

AB, Türkiye'den, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası "muhalif gruplarla diyaloğu sürdürmesini" ve "güvenilir siyasi sürece geri dönmesini" istemişti.

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