Erdoğan: Ben çıkarsam Köşk'te tüm yetkileri kullanırım

AKP'nin Afyon kampında milletvekillerine Köşk’e çıkacağına yönelik mesajlar vererek veda eden Başbakan Tayyip Erdoğan, basına kapalı oturumlarda "Ben Köşk’e çıkarsam bütün yetkileri kullanırım. Protokol cumhurbaşkanı olmam. Bu seçimlerde cumhur, ‘başkanını’ seçecek” dediği öğrenildi

Milliyet'ten Abdullah Karakuş'un haberine göre Erdoğan, milletvekillerinin başta Köşk seçimi olmak üzere sorularını yanıtladı. Yaklaşık 30 milletvekili Erdoğan’a AKP’nin geleceği ve politikalarına yönelik sorular sordu. Köşk’e çıkması halinde ülkenin geleceğini ilgilendiren konularda aktif olacağını ve bütün yetkileri kullanacağını belirten Erdoğan’ın, “Halkın seçtiği cumhurbaşkanı daha öncekiler gibi olmaz. Yürütmenin başı olarak halkın seçtiği cumhurbaşkanı bütün yetkileri kullanır. Ben de Köşk’e çıkarsam bütün yetkileri kullanırım. Protokol cumhurbaşkanı olmam. Bu seçimlerde cumhur, ‘başkanını’ seçecek” dediği öğrenildi. Erdoğan Köşk’e çıkması halinde AKP ile ilişkisini koparmayacağını belirterek partili cumhurbaşkanı olacağı mesajı verdi.

Bazı milletvekilleri Erdoğan’ın Köşk’e çıkması halinde ANAP’ın düştüğü duruma düşebileceklerini belirterek, yeni Başbakan’ın Yıldırım Akbulut gibi olmamasını istedi. Milletvekilleri “Siz giderseniz ANAP sendromu yaşanabilir. Önlem almamız lazım. Başbakan, Akbulut gibi olmamalı” dedi. Erdoğan’ın “Bizde öyle olmaz. Biz ANAP’tan çok farklı bir partiyiz. Her şeyimiz farklı. Millet bizimle. Yönetim biçimimiz de farklı. ANAP ile AKP’yi kıyaslamak doğru olmaz” dediği öğrenildi.