Erdoğan: Ben cezamı çektim, onun daha çekecek cezası var

T24 - Erdoğan, TBMM’de gerçekleştirilen yemin törenine katılmak üzere Genel Kurul salonuna girişi esnasında basın mensuplarının YSK’nın Hatip Dicle ile ilgili aldığı karara ilişkin sorularını yanıtladı.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, kendisinin mahkumiyet sürecinin hatırlatılması ve Dicle ile durumunun kıyaslanması konusunda yapılan değerlendirmelere şu yanıtı verdi: "Benim durumum Hatip Dicle ile aynı değil. Ben cezamı çektim. Onun daha çekecek cezası var."





AK Parti CHP ve MHP'den randevu istedi



Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, TBMM’de grubu bulunan siyasi partilerden randevu istediklerini bildirdi.



Çiçek, CHP ve MHP yöneticileriyle "görüş alışverişinde bulunacaklarını" ifade etti.Cemil Çiçek, gazetecilerin "Randevular Meclis Başkanlıyla mı ilgili" sorusuna "Evet, Meclis Başkanlığıyla ilgili" karşılığını verdi.





CHP KABUL ETTİ



CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu AK Parti'den gelen randevu talebini kabul ettiklerini açıkladı...



CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘Yemin etmeyeceğiz’ açıklamasından sonra flaş gelişmeler yaşandı.



Oktay Ekşi, tutuklu vekillerin serbest kalması için yarın kanun teklifi verecek.



Kılıçdaroğlu, yarın Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek ve Haluk İpek ile görüşecek.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Genel Kurul Salonu’na girerken ANKA’nın sorularını yanıtladı. "Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek ile bir görüşmeniz mi olacak" sorusuna CHP Genel Başkanı, "Evet, randevu istedi. Yarın saat 11.00’de Meclis’te görüşeceğim" dedi.



Kılıçdaroğlu, MHP’nin ‘yakışmadı’ sözüne de cevap verdi. Kılıçdaroğlu, ‘Biz arkadaşlarımızı satmayacağız’ dedi.



Kılıçdaroğlu yaşanan yemin kriziyle ilgili olarak Meclis grubunda gazetecilere şu önemli açıklamaları yaptı:



"TBMM ve hükümette bir irade oluşursa o andan itibaren parlamentoya gelip yemin ederiz. Yeminli tek milletvekilimiz Oktay Ekşi. Hukukçu kurmayla birlikte kanun teklifi hazırlanıyor.

Bu teklifte tutukluluk süreleri ile ilgili düzenleme önerilecek. Böylece içeridekilerin çıkması sağlanacak iktidar evet derse olur dedi.





YANIT BAŞKAKAN'DAN



CHP kanadından gelen bu sıcak mesajlara yanıt Başbakan Erdoğan'dan geldi. Erdoğan Milliyet Ankara Temsilcisi Fikret Bila'nın sorusunu şöyle yanıtladı:

"Önce tekliflerini ortaya koysunlar değerlendiririz.."





MECLİSTE YEMİN TÖRENİ İZDİHAMI



TBMM’de saat 15.00 itibariyle başlayan yemin töreni öncesi Meclis Genel Kurul Salonu’na girmek isteyen vatandaşlar izdihama neden oldu. Genel Kurul Salonuna giriş için kullanılan kapılarda yaklaşık bir saat öncesinden yığılma başladı. Töreni izlemek isteyen milletvekillerinin yakınları ve vatandaşlar Meclise adeta akın etti. Kapılarda yaşanan yığılma sebebiyle Meclis güvenlik görevlileri vatandaşların bir kısmını buradan uzaklaştırmak zorunda kaldı. Genel Kurul Salonunda da ziyaretçilerin ve basın mensuplarının bulunduğu alanlar tamamıyla doldu.





