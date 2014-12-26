Erdoğan: Belki başka gazeteciler de içeri alınacak!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, iktidara yakın Memur-Sen'in kendisi için düzenlediği belirtilen Yeniden Büyük Türkiye Sempozyumu'nda 14 Aralık operasyonunu savunurken Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca'nın tutuklanmasından duyduğu memnuniyeti gizlemedi. Anayasa'nın yargıya etki edilemeyeceğine ilişkin hükmünü hiçe sayan Erdoğan, hâkimleri baskı altına alacak şu ifadeleri kullanmaktan geri durmadı:

“Son olarak bu operasyonda içeri alınan gazeteci de işte legal görünüm altında illegal bir yapının şekillenmesinde gayreti olanlar arasında. Belki onunla beraber başka alınan da olacaktır, olabilir.”

Türkiye'nin önemli aydın ve gazetecilerinin bugün gazetelere verdiği tam sayfa "demokrasiye dönün" ilanını da eleştiren Erdoğan, "Dünyanın hiçbir yerinde medyanın Türkiye kadar özgür olmadığını" ileri sürdü. "Çok iddialı konuşuyorum" diyen Erdoğan, iddiasının ciddiyetini çürütecek bir açıklama da yaparak "Gerekirse oturururuz, hesabını kitabını yaparız" diye konuştu.

Erdoğan, "Bir grup eli kalem tutanlar ilan vermişler. Gazeteciler tutuklanmış, içeri atılmış vesaire.. Gazetecilerin eli sadece kalem tutmuyor ki yeri gelir silah da tutar.” demesi niyet okuma ve 'nereden biliyor?' şeklinde yorumlandı.

Anayasa'yı açıkça ihlal etti

Erdoğan'ın bu sözleri Anayasa'nın ‘mahkemelerin bağımsızlığını' düzenleyen 138. Maddesi'ni açıkça ihlal etmesi anlamına geliyor. O maddede şöyle deniliyor: “Hakimler, görevlerinde bağımsızdırlar; Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre hüküm verirler. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez; genelge gönderemez; tavsiye ve telkinde bulunamaz. Görülmekte olan bir dava hakkında Yasama Meclisinde yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili soru sorulamaz, görüşme yapılamaz veya herhangi bir beyanda bulunulamaz.”

En özgür basın Türkiyede!

Türkiye'nin önemli aydın ve gazetecilerinin bugün gazetelere verdiği tam sayfa 'demokrasiye dönün' ilanını da eleştiren Erdoğan, dünyanın hiçbir yerinde medyanın Türkiye kadar özgür olmadığını ileri sürdü. Erdoğan'ın bu yorumu sosyal medyada eleştiri konusu oldu.