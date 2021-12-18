Erdoğan belediye başkanlarıyla bir araya gelecek

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 22-23-24 Aralık’ta Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenecek “AKP Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı”na katılacak.

AKP!li belediye başkanları, Kızılcahamam’da düzenlenecek kampta bir araya gelecek. Kampta AKP Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, yerel yönetimler ile ilgili sunum gerçekleştirecek. 31 Mart yerel seçimlerinden sonra AK Partili belediyelerin çalışmaları, belediyecilik vizyonu ve yeni yol haritası masaya yatırılacak.

Üç gün sürecek kampta AKP Genel Başkan Vekilleri Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş, belediye başkanlarıyla tecrübe paylaşımında bulunacak. AKP Sözcüsü Ömer Çelik moderatörlüğünde panel de gerçekleştirilecek. Kampta bazı bakanların da sunum yapacağı belirtildi. Erdoğan’ın da katılacağı kampta 804 belediye başkanı yer alacak.