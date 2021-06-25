“Erdoğan, belediye başkanlarına verdiği talimatta samimi ise işe kendi hükûmetinin verdiği ihalelerin tutarlarını açıklamakla başlasın”

Korkusuz yazarı Barış Yarkadaş, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın belediye başkanlarına verdiği “şeffaflık” talimatını hatırlattığı bugünkü yazısında, “Erdoğan, belediye başkanlarına verdiği talimatta samimi ise, işe kendi hükümetinin verdiği ihalelerin tutarlarını açıklamakla başlasın” dedi.

Yarkadaş, “Örneğin, geçiş garantili otoyollar, şehir hastaneleri, köprüler ve duble yollar için ne kadar para harcandı? Başta CHP olmak üzere tüm muhalefet partileri, bu soruları soruyor ama bakanlıklar “ticari sır” diyerek cevap vermiyor. Gelin “şeffaflığa” buradan başlayın. Böylece biz de hem halkın sırtındaki yükün boyutunu hem de cebimizin kim ya da kimler için ve nasıl boşaltıldığını görelim. Sonra da bunun hesabını soralım! Var mısınız!” ifadelerini kullandı.

Yazının tamamını okumak için tıklayın.