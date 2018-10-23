Erdoğan, Bekir Bozdağ'ı böyle savundu: Kökeni Kürt olabilir, ama bu millete hizmet etmenin şuurunda

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasındaki tartışmayı değerlendirirken dikkat çekici bir ifade kullandı. Erdoğan, Bozdağ için "Kökeni Kürt olabilir, ama bu millete hizmet etmenin şuurunda bu aşkı yaşamış bir arkadaşımızdır" dedi.

Erdoğan, partisinin grup toplantısında Bozdağ ile ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

"Ben ayrımcı değilim diyeceksin, yıllarca bakanlık yapmış arkadaşımıza bir taraftan hakaret bir taraftan tehdit savuracaksın. Benim bakanımın arkasında bizler varız. Doğrusu bakanımıza yönelik bu tehdidi ve hakareti gerçekten bir genel başkana yakıştıramadım. Bu çok üzücüydü. Buna yol arkadaşımı feda edemem. Benim arkadaşımın yakından uzaktan ırkçılıkla alakası yok. Kökeni Kürt olabilir, bu millete hizmet etme aşkını yaşamış bir arkadaşımızdır. Neden hedef saptırıyorsunuz. Bu bakanımızın şehrine ve ülkesine büyük hizmetler yaptığına şahidiz. Hiçbir arkadaşımızın tehdit edilmesine göz yumamayız. Bizim Türklükle bir sıkıntımız yok."

Danıştay tartışmasıyla başladı

AKP ve MHP arasındaki çatlak büyürken Danıştay'ın 'Öğrenci Andı' kararı, Bozdağ ve Bahçeli'yi karşı karşıya getirmişti.

Bozdağ, Danıştay’ın kararıyla ilgili olarak şunları söylemişti:

"Türkiye, hukuk devletidir. 'İdarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır. Yargı yetkisi, idarî eylem ve işlemlerin hukuka uygunluğunun denetimi ile sınırlı olup, hiçbir surette yerindelik denetimi şeklinde kullanılamaz. Yürütme görevinin kanunlarda gösterilen şekil ve esaslara uygun olarak yerine getirilmesini kısıtlayacak, idari eylem ve işlem niteliğinde veya takdir yetkisini kaldıracak biçimde yargı kararı verilemez. Öğrenci andı kararı ile Danıştay 8. Dairesi; hukuka uygunluk denetiminin sınırlarını aşmış, kendisini yürütmenin yerine koymuş, yürütmenin takdir hakkını yok saymış dahası yürütmenin takdir yetkisini bizzat kullanmıştır. Kısaca; anayasa ve yasayı alenen çiğnemiştir."

Bahçeli de Bozdağ’ı eleştirerek “Sayın Bekir Bozdağ Danıştay kararına çok bozulmuş, anayasa ve yasanın alenen çiğnendiğini söylemiş. İşine geldi mi yargıya saygıyı bekleyen, işine gelmedi mi yasa çiğnendi diyen Sayın Bozdağ ve onun gibi düşünenlerin hala çözülme süreci üslubuna müracaatları talihsizliktir. “Sayın Bozdağ Kürdüm, özgürüm diyebilir. Dilini tutan yoktur. Sus otur yerine diyen de yoktur. Buyursun, mizaç ve meşrebine müzahir değerlendirmesini yapsın. Türk milleti kendisini en güzel ve yüksek mevkilere taşımıştır. Ama kendisi Türk milletini düşürmeyi aklından geçirmesin” demişti.

Bozdağ ise Bahçeli ve MHP’den gelen eleştirilere cumartesi günü yine Twitter’dan cevap vererek hukuk devletine sahip çıkma çağrısı yapmış ancak şahsına hakaret ettiklerini savunduğu kişileri ‘Allah’a havale ettiğini’ söylemişti.

Bahçeli’ye en son yanıt, AKP Sözcüsü Ömer Çelik’ten gelmişti. Çelik, şunları ifade etmişti:

“Bizim arkadaşlarımızın ilk attığı mesajlar ortadadır. İlgili Danıştay kararı çıktığından itibaren bu konudaki mesajlarını paylaştı. Yaklaşımları aynıdır. Arkadaşlarımızın milli kimlik meselesiyle ilgili bir beyanı olmadı. Baktık ki bu mesele Türk milleti, Türklük tartışamasına dönüştürülmeye çalışıldı. Hiçbir arkadaşımız bizim milli kimlikle ilgili tartışma açmadı. Danıştay'ın bu vesayetçi kararı geri plana düştü, tartışma bambaşka yere gitti. İlla bu tartışmayı yapalım diyorsak bizim tavrımız bellidir. Bahçeli’nin Bozdağ’ı etnik olarak etiketlemesi çok yanlış. Bekir Bozdağ kardeşimiz, bu ülkeye büyük hizmetler vermiştir. Etnik kimliğiyle onun suçlanması, ‘Seni uyarıyoruz’ diyerekten taciz edilmesi asla kabul etmeyeceğimiz bir şeydir.”