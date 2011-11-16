Erdoğan: Bedelli askerlik haftaya hazır

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''bedelli askerlik'' konusunda çalışmaların sonuna gelindiğini belirterek, ''Ve inanıyorum ki şöyle bu hafta içinde olmazsa bile önümüzdeki hafta bu işi tamamlayıp hemen adımı atacağız ve bedelli askerlik ile ilgili inşallah yasayı çıkarmış olacağız'' dedi.





Başbakan Erdoğan, Rixos Otel'de düzenlenen ''Eşi Vefat Etmiş Kadınlar İçin Sosyal Yardım Programı Toplantısı''nda bedelli askerlik konusuna değindi.





Erdoğan, konuyla ilgili şunları söyledi:







''Çok dedikodusu yapıldığı için bugün bunu burada açıklayayım istiyorum o da şudur, devamlı söyleniyor devamlı konuşuluyor bugün bu güzel, anlamlı toplantıya yakışır diye düşündüm, o da bedelli askerlik konusunda şu anda çalışmalarımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ve inanıyorum ki şöyle bu hafta içinde olmazsa bile önümüzdeki hafta bu işi tamamlayıp hemen adımı atacağız ve bedelli askerlik ile ilgili inşallah yasayı çıkarmış olacağız. Ve bu da ülkemiz için hayırlı olsun diyorum.''







"Çocukları dahi terörist olmaya teşvik ediyorlar"



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''BDP milletvekilleri, kendileri sefahat içinde yaşarken, gencecik insanları, hatta 14-15 yaşlarındaki çocukları dahi dağa gitmeye, terörist olmaya, can almaya teşvik ediyorlar'' dedi.



Başbakan Erdoğan, şunları söyledi:



''Bildiğiniz gibi son günlerde BDP'li milletvekillerinin, özellikle de kadın milletvekillerinin, terörist cenazelerini istismar noktasında ciddi tahrik eylemleri içine girdiklerinin görüyoruz. BDP milletvekilleri, kendileri sefahat içinde yaşarken, gencecik insanları, hatta 14-15 yaşlarındaki çocukları dahi dağa gitmeye, terörist olmaya, can almaya teşvik ediyorlar.



Terörist cenazesinde boy gösteren o kadın milletvekillerinin, maalesef, ağlayan, ağıtlar yakan anneleri istismar edecek kadar kalpleri taş haline gelmiş ve böylece bunları görmez durumda olmuşlardır.



Bir mağarada işkenceyle öldürülen 5 kadın teröristi görmezden, duymazdan geliyorlar. Ama canlı bomba olup masum insanları havaya uçurmayı, üzerine bomba bağlayıp gemi kaçırmayı marifet gibi sunacak kadar canileşiyorlar.



6-7 yaşındaki çocukların eline taş veren, 12-13 yaşındaki çocukların eline molotofkokteyli tutuşturarak Serap yavrumuzu öldüren anlayış, bu anlayıştır, onu şehit eden anlayış bu anlayıştır. Bu taş kalpliler, göz yumdukları, müsamaha gösterdikleri, hatta sırtını sıvazladıkları terörle, akan kana ortak oluyorlar.''









'Eşi vefat etmiş hanımlar için bir dizi çalışmayı başlattık'



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, hükümet olarak önce eşi vefat etmiş kadınların sorunlarının teşhisini yaptıklarını, şimdi artık sorunun tedavisi aşamasına geçildiğini belirterek, ''İlgili tüm kurumlarla koordinasyon içinde, son derece modern bir altyapıyla, bu 150 bin hanım kardeşimize inşallah ulaşacak ve onlara, yalnız olmadıklarını hissettireceğiz'' dedi.



Erdoğan, Rixos Otel'de düzenlenen Eşi Vefat Etmiş Kadınlar İçin Sosyal Yardım Programı toplantısına katıldı.



''Eşi Vefat Etmiş Kadınlar İçin Sosyal Yardım Programı'' toplantısının hayırlara vesile olmasını dileyerek başladığı konuşmasında Başbakan Erdoğan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğüne, Boğaziçi Üniversitesine ve bu projenin yürütülmesinde, sonuçlandırılmasında ve programın şekillenmesinde emeği geçen herkese yürekten şükranlarını sunmak istediğini söyledi.



Özellikle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına, bakana ve ekibine, Türkiye genelinde eşi vefat etmiş yoksul ve yoksun kadınları tespit ederek, onların ihtiyaçlarına yönelik böyle bir çalışma başlattıkları için özellikle teşekkür eden Başbakan Erdoğan, şöyle konuştu:



''Biraz önce yapılan araştırmanın sonuçlarını gördük. Türkiye genelinde, eşi vefat etmiş hanım kardeşlerimizden yaklaşık 150 bininin gelir yoksulluğu içinde olduğu bu araştırmayla niceliksel olarak daha da netleşmiş oldu. Ayrıca, bu hanım kardeşlerimizin kısa, orta ve uzun vadedeki ihtiyaçları, beklentileri, talepleri de yine bu araştırmayla daha belirgin hale geldi.



Tabii, manzaranın ortaya çıkmasıyla, netleşmesiyle her şey bitmiyor. Biz, önce sorunun teşhisini yaptık ve şimdi artık sorunun tedavisi aşamasına geçiyoruz. Yaptığımız kapsamlı araştırmanın sonuçlarına göre, Türkiye genelinde eşi vefat etmiş hanımlara yardım etmek amacıyla bir dizi çalışmayı derhal başlattık.



Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığıyla, Gençlik ve Spor Bakanlığıyla, Sağlık Bakanlığıyla, TOKİ ve Türkiye Barolar Birliğiyle istişareler yaptı, ortak çalışmalar yürüttü. Şimdi, 2012 yılı başından itibaren, bu hanım kardeşlerimizin gıda yardımlarından düzenli olarak faydalanmalarını sağlayacağız. TOKİ'nin inşa ettiği alt gelir grubu ve yoksul konutlarında, eşi vefat etmiş ihtiyaç sahibi hanım kardeşlerimize, öncelik verilmesini aynı şekilde hedeflerimiz arasına alıyoruz.



Şartlı Eğitim Yardımından yine bu kardeşlerimizin öncelikli olarak faydalanmasını sağlayacağız. İstihdam ve meslek edindirme kurslarında aynı şekilde bir öncelik sağlanacak. Bu hanım kardeşlerimizin, eğer çocukları varsa, çocuklarının eğitim burslarından, yurt hizmetlerinden yararlanmasında da yine pozitif bir ayrımcılık uygulanacak.



Türkiye genelinde, bakanlığımız tarafından bu hanım kardeşlerimize hukuki ve psikolojik destek de sağlanacak.



İlgili tüm kurumlarla koordinasyon içinde, son derece modern bir altyapıyla, bu 150 bin hanım kardeşimize inşallah ulaşacak ve onlara, yalnız olmadıklarını hissettireceğiz. Yani bu hanım kardeşlerimizin bizi bulması değil, bizim onları bulmamız esas alınacaktır.''





