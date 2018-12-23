Erdoğan, "Bedelini ödeyecekler" demişti; Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma başlatıldı

Türk sineması ve tiyatronun usta sanatçılarından Metin Akpınar ile Müjdat Gezen hakkında Halk TV’de kullandığı ifadeler dolasıyla soruşturma başlatıldı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar'ın talimatıyla dün başlatıldığı ifade edilen soruşturmada "Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in iç savaş ve darbe çağrısında bulunmasına yönelik olduğu iddia edilen sözlerinin inceleneceği” öğrenildi. Başsavcılığın "dün başlatıldığını" ifade ettiği soruşturmanın, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın "Bedelini ödeyecekler" açıklamasının hemen ardından basına servis edilmesi dikkati çekti.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bazı basın organları ile sosyal medya hesaplarında Uğur Dündar tarafından sunulan Halk Arenası adlı programın 21.12.2018 tarihli bölümüne katılan Müjdat Gezen ve Metin Akpınar’ın Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanını hedef alarak hakaret içerikli sözler söyleyip darbe ve ölüm tehdidinde bulundukları yönünde haberler yer aldığının tespiti üzerine 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 160. maddesi uyarınca işin aslını araştırmak ve sorumlular hakkında yasal gereğine tevessül etmek amacıyla 22.12.2018 tarihinde soruşturma başlatılmış ve her iki şüpheli savunmaları alınmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığımıza davet edilmiş olup, keyfiyet tüm basın/yayın kuruluşları ile kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Ne olmuştu?

Tiyatrocu Metin Akpınar'ın kutuplaşmaya ilişkin sözleri sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yargıya çağrı gelmişti. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Mali Genel Kurulu'nda konuşan Erdoğan, "Bunlar sanatçı müsveddesi, yargıya hesabını versinler. Bunun bedelini ödeyecekler. Bu ülkenin cumhurbaşkanını ipte sallandıracaksın. Şimdi git yargıda bedelini öde" demişti.

Uğur Dündar tarafından sunulan Halk Arenası programına konuk olan Akpınar, "Polarizasyondan ve kargaşadan kurtulmamızın tek çaresi demokrasi diye düşünüyorum. Oraya ulaşabilirsek kavga dövüş olmaz, bu işin içinden çıkarız. Ulaşamazsak, her faşizmin karşılaştığı gibi belki liderini ayağından asarlar, belki mahzenlerde zehirlenerek ölür, belki de başka liderlerin yaşadığı kötü sonları yaşayabilir" ifadelerini kullanmıştı.

Müjdat Gezen de şunları söylemişti:

“Herkesi azarlıyor, herkese parmak sallıyor, millete 'haddini bil' diyor. Bak Recep Tayyip Erdoğan, sen benim, bizim vatanseverliğimizi sınayamazsın. Haddini bil."