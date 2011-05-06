Erdoğan: BDP, PKK desteğiyle ilerliyor

T24 - Başbakan Erdoğan, Osmaniye'de Korkut Ata Üniversitesinde düzenlenen toplu açılış töreninin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Erdoğan'a, DTK Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk'un, 'Devletle eğer anlaşamazsak Kürtler kendi demokrasisini yaratır ve onun içinde yaşar. Suriye ve Mısır'daki gibi bir statü elde ederiz, bedeli ne olursa olsun' sözleri hatırlatıldı.



Aysel Tuğluk: Oluk oluk kan akıyor



Erdoğan da, "Şu anda BDP'nin mantığı budur. BDP, demokratik yollarla değil, ne yazık ki yaklaşım tarzı şu anda terör örgütünün destekleriyle bir yere varmanın gayreti içerisinde ve desteği orada bulmaktadır" dedi.





Başbakan Erdoğan'ın konuyla ilgili açıklamaları şöyle:



''Bu tür duyumlarla benim bir açıklama yapmam doğru olmaz fakat bu açıklama kendi içinde eğer sizin şu anda ifade ettiğiniz şekliyle ise bir defa ne Kuzey Afrika'da ne Ortadoğu'da olanla bunların yaptıklarının yakından uzaktan alakası yok.

Bir defa oralarda bir demokratik ortam söz konusu değil. Parti kurmaktan tutunuz da seçimlere girmeye varıncaya kadar bunların hiçbirisi mümkün değildi. Otokratik bir yapı mevcuttu. Türkiye'de ise bir otokratik yapı söz konusu değil. Türkiye'de demokratik bir yapı var. 40'ı aşkın siyasi parti...

Bakıyorsunuz 20'yi aşkın siyasi parti seçime rahatlıkla girebiliyor. Kimseye 'sen niye seçime giriyorsun' diyen var mı? İsteyen parti, istediği gibi seçime katılabiliyor mu? Katılabiliyor.

"ANTİDEMOKRATİK YOLLARLA..."

Bunlar demokratik yollarla iktidara gelemeyeceklerini gördükleri için maalesef antidemokratik yollarla ve tam aksine oralarda yıllar yılı halkların ezildiği, şikayetçi olduğu yöntemi bunlar kendileri için çıkış yolu olarak görüyorlar.

Şu anda BDP'nin mantığı budur. BDP, demokratik yollarla değil, ne yazık ki yaklaşım tarzı şu anda terör örgütünün destekleriyle bir yere varmanın gayreti içerisinde ve desteği orada bulmaktadır. Eğer üç tane teröristin yanında kalkıp da BDP'li bir milletvekili, maskeyle yüzleri kapalı olan, ellerinde molotofkokteyl...

Onların yanında durabiliyorsa ve parti teşkilatlarından molotofkokteyller bir yerlere taşınıyorsa belediyelerden molotofkoteyl halkın üzerine atılıyorsa burada düşünüp, şöyle bir geleceği iyi değerlendirmemiz lazım ve ben inanıyorum ki aklıselim sahibi olan tüm vatandaşlarımız bunu iyi değerlendirecektir.

"TEMSİLCİ OLAMADILAR"

Hele hele benim Kürt kökenli kardeşlerim bu konular üzerindeki hassasiyetlerini çok daha net olarak bu seçimlerde ortaya koyacaktır. Ve hiçbir zaman bunlar benim Kürt kökenli vatandaşlarımın temsilcisi olmadılar, onlara hizmet götürmek gibi bir anlayışları olmadı..."