Erdoğan BBP'li olmayan BBP İl Başkanı'nı kürsüye çıkardı!

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Haşim Yanar, Van'da il teşkilatlarının olmadığını vurgulayarak, AKP'nin Cumhurbaşkanı adayı Tayyip Erdoğan'ın elini kaldırdığı kişinin kim olduğunu bile bilmediğini söyledi.

Zaman'da yer alan habere göre BBP Genel Başkan Yardımcısı Yanar, Erdoğan'ın Van mitinginde platforma çıkarttığı kişinin kimliğini bilmeden vatandaşlara tanıtmasına sert tepki gösterdi.

'Başbakan herkesi güldürüyor' diyen Yanar, "Büyük Birlik Partisi olarak siyaset tarihimiz boyunca bir ilki gerçekleştirmiş, görülmedik bir titizlikle ve ciddiyetle tüm parti kurulları ile istişare yapmış ve gerekçeleri ile birlikte cumhurbaşkanı seçiminde Sayın Prof. Dr. Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu'nu destekleyeceğimizi kamuoyuna deklare etmiştik." dedi.

'Bu yaklaşım doğru değil'

"Her nedense Sayın Başbakan partimizin bu demokratik tavrını kabullenememekte ve bu kararımzı itibarsızlaştırmak için güldürecek yöntemlere tevessül etmektedir" diyen Yanar Van'da yaşanan olayla ilgili şunları söyledi:

"Sayın Başbakan 20.05.2014 tarihinde fesih edilen ve o tarih itibarıyla resmi il teşkilatımızın olmadığı Van'da bugün yapmış olduğu miting sırasında partili kimliği ile bilinen bir arkadaşımızı, adını dahi açıklamadan platforma çıkartarak, Genel Merkezimizin aldığı kararı desteklemeyen il başkanı sıfatıyla halkı selamlatmıştır. Sayın Başbakan'ın bu yaklaşımını doğru bulmadığımızı, bir defa daha ifade ediyor, konuyu kamuoyunun takdirine havale ediyoruz."

Destici Twitter'dan açıkladı

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Başbakan'ın Van mitinginde BBP İl Başkanı diye platforma çıkardığı kişinin il başkanları olmadığını açıkladı. Destici, Van il teşkilatının yerel seçimlerde başarısız olmasından dolayı görevden alındığını ve yerine hemüz atama yapılmadığını açıkladı.