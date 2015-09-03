Erdoğan'dan Avrupa'ya göçmen ayrımcılığı isyanı: Bu yavrunun hesabını tüm insanlık vermeyecek mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bodrum'da yaşanan mülteci faciası sonrası tüm dünyayı yasa boğan sahile vuran 3 yaşındaki Suriyeli Aylan hakkında konuştu. Erdoğan, "Bizim sahilimize cesedi vuran bu 3 yaşındaki yavrunun hesabını tüm dünya vermeyecek mi" diye sordu. Erdoğan, "Avrupa ülkeleri hayatını kaybeden her mültecinin vebaline ortaktır" diye konuştu.

Erdoğan, B20* Konferansı açılış oturumunda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Alınan kararların çok daha etkili ve çözüme dönük olduğudur, küresel sorunlara küresel çözümler bulunması gerekiyor. G-20 Platformunda bu çerçevede anlayış birliğini görüyoruz. Her ekonomik gelişmenin dünyayı etkilediği bir dönemde bu anlayış önem taşıyor.

Yani bir takım oyunu sorunların daha kolay aşılmasını sağlıyor. Türkiye olarak biz 2008 yılındaki küresel finans krizini bu yaklaşımla aldığımız önlemler sayesinde aştık.

G-20 bu ihtiyacı karşılayacak işbirliği platformu olarak önümüzdeki dönemde daha büyük görevler…Siyasi liderlerin ve iş dünyasının bu platformda göstereceği işbirliği küresel sorunların çözümünü kolaylaştıracaktır.

G-20 platformunun en kapsayıcı açılım grubu olan B20 hem faaliyet alanını geliştirdi hem üye sayısını artırdı.

Dünya Kobi Forumu zirveler ve diğer pek çok etkinlikle güçlendirilen B-20 Türkiye’nin küresel iş dünyasının önemli platformlarından biri haline geldi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na teşekkür ediyorum. Kasım ayında Antalya’da düzenlenecek G-20 zirvesinde liderlere sunulacak gündemdeki konular için çaba göstermeyi sürdüreceğiz.

Kobilerle ilgili gelişmeleri çok yakından takip edeceğimizin bilinmesini istiyorum.

Bugün Pekin-İstanbul hattını dikkate almayan ekonomik siyasi projenin başarıya ulaşma şansı yoktur. Dünyanın tamamını ve toplumların her kesimini içine almayan bir büyüme sosyal dengesizlikleri ve huzursuzlukları getirecektir. Artan işsizliğin çaresi kapsayıcı büyümedir. Bu bakımdan kadınların ve gençlerin işgücüne katılımına büyük önem veriyoruz. Kadın 20’nin resmi açılış toplantısını 6 Ekim’de gerçekleştiriyoruz. Gençler arasındaki işsizliği azaltmakta bir diğer önemli hedefimiz.

Dünyanın her bölgesinde çok ciddi büyüme hızlarına ulaşan ülkeler olduğunu görüyoruz. B20’nin de iş hayatında etkin bir şekilde etkin kalması başta olmak üzere kapsayıcılıktan memnuniyet duyuyoruz.

B20’ye üye küresel şirket sayısının dönem başkanlığımız sırasında 300’den 700’e çıkmasını anlamlı görüyorum. Bu salonda çok sayıda ulusal ve uluslararası liderlerin bulunmuş olması bizler için memnuniyet verici. Ülkemizin yatırımlar noktasında Türkiye olarak güvenli liman anlayışımızla kapımızı açtık. Güçlü dengeli ve sürdürülebilir büyümenin ayaklarından biri de altyapı yatırımlarının artırılmasıdır. Dünyada 2030 yılına kadar 70 trilyon dolarlık altyapı ihtiyacı vardır.

Şunu bilmemiz gerekiyor ki ekonominin en önemli tehdidi terördür. Antalya G-20 zirvesinin de çalıştaylarında bunun dışındaki çalışma yemeğinde en önemli gündemimizi bunlar oluşturacaktır.

Küresel terör sadece Ortadoğu bölgesinin değil. Dünyanın tamamının sorunu olarak varlığını sürdürüyor. Ülkemizin güneyinde pek çok ülkeyi ateşten yakan bu sorun karşısında batılı ülkelerin yeterli duyarlılığını göstermediğini gösteremediğini belirtiyorum.

'Bu yavrunun hesabını tüm insanlık vermeyecek mi?'

Hayatını kaybeden her mültecinin vebaline ortaktır. Akdeniz’de batan bir botta mültecileri taşıyan bir botta ölen bir yavru bizim sahillerimize vurdu. Bizim sahillerimize vurdu. Bu yavrunun hesabını tüm insanlık vermeyecek mi? Bir çok savaşlarda mazotların içinde çırpınan o hayvanları vesaire farklı bir şekilde ananlar bu üç yaşındaki yavruyu onun abisini babasını hatırlamayacak mı.

'BM 5 ülkenin çıkarları dışında kimsenin sorunlarına eğilmiyor'

Bu sistemin en önemli unsuru olan BM Güvenlik Konseyi 5 ülkenin çıkarları dışında kimsenin sorunlarına eğilmiyor.

Erdoğan söylediği için dünya medyası tarafından kötü lanse ediliyor. Eğer bizler inandığımız doğruları söylemeyecek olursak hak hakim olmayacak. Bakınız batı merkezli dünyanın geride kaldığını artık çok merkezli bir dünyanın ortaya çıktığını kabul etmek gerekir. Avrupa başta olmak üzere mülteci ve göçmen akını… Hurda gemilere binen hurda gemilere binen insanlar sadece huzuru veya yaşama imkanını arıyor. İkinci dünya savaşından sonra temel özgürlükleri belirleyen sembol olan batı ülkeleri aynı değerlere sırtlarını döndüler. Akdenizde boğulan insanlığımızdır. Akdeniz’de bizi biz yapan değerlen boğulmaktadır. Avrupa kapılarında kasten botları batırılan sınırlarda insanlık dışı muamelelere tutunan her mülteci… Cesetleri kıyılarımıza vuran her insan için yüreğimizde derin bir yara

Merhametini yitirmiş bir dünya sistemi insanların derdine derman olamaz. Ve bir başbakan olarak başbakanlığım döneminde biz açık kapı politikasıyla Suriye’den Irak’tan kim gelirse gelsin… O bombalardan kaçan insanları biz ölüme terk edemezdik, etmedik. Şu an iki milyonu aşkın insan bizim ülkemizde.

Biz insanız. Yaradılmışların en şereflisidir.

'2 milyonu aşkın kişiyi kabul ettik'

Şu şu şu ölçülere uyuyarsa alalım ne demek? İnsan bu. Biz Ezidisini de aldık Sünni de aldık Kürdünü de aldık hepsi içimizde. Her türlü desteği veriyoruz.

Türkiye’ye göre imkanları kat kat fazla olan Avrupa ülkelerinin kabul ettiği mülteci sayısı 200.000. Biz iki milyonu aşkın kişiyi kabul ediyoruz. AB 28 ülke arasında nasıl dağıtacağını düşünüyor mültecileri biz bir haftada kamp oluşturuyoyurz.

Orada yapılan Libya’da petrol var. Irak’ta petrol var. Oraya el koyalım. Irak’ın petrol kuyularının yüzde 80’i batının. Dünyadaki bu yapı değerli misafirler kabul edilebilir gibi değil. Tüm bu insanlara yardımcı olmaktan şikayetçi olmadık. Olmayacağız. 6.5 milyar dolar harcama yaptık bugüne kadar bu insanlar için. Bunu yapmaya devam edeceğiz. Tüm dünyanın ortak sorunu olan bir konuda yükün tamamının üzerimize bindirilmesini doğru bulmuyoruz.

Bölgede durum normale döndüğünde Türkiye huzur yaşarken diğer ülkelere aynı nazarla..

* B20, Dünyanın önde gelen şirketlerinin iş dünyasının görüşlerini G20 liderlerine sunmak üzere yapılan hazırlık çalışmaları çerçevesinde yapılan zirvedir.