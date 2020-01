Erdoğan: Kardeşlerimizle tekrar büyük Türkiye’yi inşa etmek istiyoruz

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, bayram mesajında, “Kısa bir zaman önce, Milli Birlik ve Kardeşlik adımlarımızın bir yansıması, bir devamı olarak Demokratikleşme Paketi adını verdiğimiz bir çalışmayı açıkladık. Bu çalışmayla, bizler, milletimize layık olan birliği, bütünlüğü tekrar sağlamayı, Cumhuriyetimizi çok daha güçlü hale getirmeyi, ileri demokrasiyle taçlandırmayı, bize yaraşan, bize yakışan kucaklaşmayı gerçekleştirmek istiyoruz. Amacımız, milletimizin sinesinde açılan yaraları sarmak, iyileştirmek, tedavi etmektir. Bu toprakları beraber işlediğimiz, bu vatanı birlikte kurduğumuz kardeşlerimizle, tekrar büyük Türkiye’yi inşa etmek istiyoruz” dedi.

Erdoğan, Kurban Bayramı için yayınladığı mesajda şunları söyledi:

"Mübarek Kurban Bayramınızı en kalbi dileklerimle kutluyor, milletimize, İslam âlemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini ediyorum. Mübarek topraklarda Hac farizasını yerine getiren kardeşlerimin, Allah, ibadetlerini kabul etsin; Kâbe’de, Arafat’ta, Müzdelife’de yaptıkları duaları makbul eylesin. Dünyanın her yerinde, bilhassa Mısır’da, Suriye’de, Myanmar’da, Gazze’de, Doğu Türkistan’da acı çeken, zulme uğrayan kardeşlerimizin de bir an önce huzur, güven ve istikrar ortamına kavuşmasını diliyorum. Sevgi, birlik, beraberlik, yardımlaşma ve dayanışma duygusu bize içinde bulunduğumuz kadim medeniyetimizin, milletimize öncülük etmiş Şeyh Edebalilerin, Yunus Emrelerin, Hacı Bektaş Velilerin, Mevlanaların, Akşemseddinlerin bıraktığı kıymetli bir mirastır.

'Nifak sokmak isteyenler var'

"Hepimiz müşterek bir vatan toprağı üzerinde yaşıyor; müşterek bir inancı paylaşıyor, müşterek bir kaderi yaşıyoruz. 780 bin kilometrekare üzerinde özellikle her vatandaşımızla birlikte yola çıktık ve birlikte yol alıyoruz. Elbette milletimizin arasına nifak sokulmaya, kardeşliğimize çomak sokulmaya çalışıldığı zamanlar da oldu. Ama hamdolsun ki aziz milletimiz, her türlü badireyi, her türlü zorluğu aşmayı başardı.

'Cesur ve tarihi adımlar attık'

"Son 11 yıldan bu yana, Cumhuriyetimizin kazanımlarını güçlendirmek, milletimizin huzur ve refahını arttırmak, ülkemizi kalkındırmak, hepimizin iftihar edeceği daha demokratik, daha adil, daha güçlü bir Türkiye’yi inşa etmek için var gücümüzle çalıştık, çalışıyoruz, çalışmaya da devam ediyoruz. Bu uğurda cesur ve tarihi adımlar attık, her biri devrim niteliğinde çok önemli reformlar gerçekleştirdik. Bölgesinde ve dünyada güçlenmiş, bilimde, teknolojide, sanayide, iktisatta önder olmuş, uluslararası alanda söz sahibi bir Türkiye ancak gelişmiş demokrasiyle mümkün olabilir. Bizler, siz kardeşlerimizin, milletimizin güvenliği için, selameti için, huzur ve refahı için çalışıyoruz. Tüm vatandaşlarımız bizim gözümüzün bebeğidir, Türkiye’de yaşayan tüm bireyler bizim için değerlidir.

Şehitleri andı

"Bu vesileyle eşsiz fedakârlıklarını bu vatan, bu millet varoldukça unutmayacağımız aziz şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimizi şükranla selamlıyorum. Bu duygular içinde mübarek Kurban Bayramınızı en kalbi duygularımla tebrik ediyor, size, sevdiklerinize, bütün milletimize sağlık ve esenlikler diliyor, bu güzel bayram coşkusunun bütün gönülleri, bütün haneleri; gerek İslam dünyasında gerekse tüm dünyada şenlendirmesini temenni ediyorum. Kalın sağlıcakla."