17-25 Aralık yolsuzluk soruşturmasının kilit isimlerinden, eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın Acıbadem’deki şirket binasının çatısı kaçak çıktı. Kaçağı tespit eden Kadıköy Belediyesi çatıda yapılan teras katın düzeltilmesini istedi. Resmi belgelere göre Bayraktar İnşaat verilen süre içerisinde çatı katındaki teras düzeltilmezse belediye yıkım kararı uygulayabilir.

Cumhuriyet’ten Hazal Ocak’ın haberine göre, Kadıköy Acıbadem Dost Ozan Sokak’taki Bayraktar İnşaat’a ait şirket binasının çatı örtüsü kaldırılarak teras yapıldığı ortaya çıktı. İBB ve Kadıköy Belediyesi’nin CHP’li Meclis üyesi Hüseyin Sağ, Bayraktar İnşaat’a ait binanın çatısının kaçak olduğu gerekçesiyle belediyeye şikayette bulundu. Çatının onaylı projeye aykırı olduğunu tespit eden belediye çatının düzeltilmesini istedi.

30 Nisan 2015 tarihinde şikayette bulunduğunu belirten Sağ, “Yaptığım şikayet üzerine Kadıköy Belediyesi teknik elemanları yaptığı tespitlerde binanın onaylı projesine aykırı olarak çatı katının kullanıldığını, çatı örtüsünün kaldırılarak teras haline getirildiğini tespit etti. Çatıda bulunan daha ufak metrekarelerdeki çatı katı büyütülmüş. Binanın ortak alanı çatı katına katılmış. Şu an kullanılan yer binanın ortak alanıdır. Kendisine seyirlik teras olarak yapmış. Gerekli yasal yolları belediye işletecek. Düzeltilmezse önce yapı tatil tutanağı tutulacak, sonra encümene sevk edilecek. Yıkım ve para cezası çıkarılacak” dedi.

‘Çevre Bakanı bunu yaparsa...’

Bayraktar’ın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yaptığını anımsatan Sağ şöyle konuştu:

“Türkiye’nin imar hareketlerini yöneten bir bakanlığın başında bulunan kişinin kendi binasında ya da şirket merkezinde de böyle bir şey olması ancak Türkiye’de olabilir. Bu binanın biraz altında da gene kendi şirket mülkiyetinde olan basına da yansıyan bir inşaatı var. Ofton İnşaat tarafından yapılıyor. O inşaatı da seyretmek için gündüzleri ve akşamları çıkıp bir teras keyfi kahve keyfi için teras yapılmış. Bunu iskandan sonra yapmış. Kadıköy Belediyesi buraya iskan verdiği zaman bu çatı yok. Bakanlık yapmışsın, daha önce TOKİ’nin başında durmuşsun. Türkiye’deki TOKİ’nin hareketleri senden sorumlu. Geliyorsun kendi binanda bunu yapıyorsun. O zaman sen bunu yaparsan vatandaşa kızılmaması gerek. Çatı düzeltilmezse savcılığa suç duyurusunda da bulunacağım.”