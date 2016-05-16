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Erdoğan Bayraktar'dan önce dayak, sonra kucak

Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, kişisel twitter sayfasında kucaklaşmanın fotoğrafını paylaştı

16 Mayıs 2016 20:55

İstanbul'da bir sitenin güvenlik görevlisine yumruk ve copla saldıran eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, güvenlik elemanı ile 'helalleştiğini' Twitter'dan duyurdu


Dün meydana gelen olayda, Erdoğan Bayraktar'ın makam aracı 15 Mayıs Pazar günü saat 21.08'de İstanbul Halkalı'da bulunan Avrupa Konutları-3 sitesine geldi.

Sitenin giriş kapısına gelen Bayraktar'ın aracına kapıda bulunan güvenlik görevlisi kimlik sordu. Otomobilin şoförü soruya yanıt vermezken, araçta bakanın olduğunu ve kapıyı açması söylendi.

Güvenlik görevlisi gelen misafirin kimliğini ve kime geldiğini öğrenmek zorunda olduğunu, ancak site sakininin onayının olması durumunda misafiri siteye kabul edebileceğini söyledi.

 

Bayraktar koşarak kulübeye gelip, güvenlikçiyi darp etti

 

Bu yanıta karşılık önce Bayraktar'ın korumaları güvenlik görevlisini kulübenin camından dışarı doğru çekerek darp etti.

Görevlinin direnmesi üzerine arabanın arka kapısından inen Bayraktar, koşarak güvenlik kulübesine girdi ve görevliye saldırdı. Güvenlik görevlisinin elindeki copu da alan Bayraktar, görevliyi copla da darp etti.

Dışarı çıkarılan Bayraktar, kulübenin camından copla tekrar güvenlik görevlisine vurdu.

 

'Sarıldık, helalleştik'

 

Eski Bakan Bayraktar, bugün Twitter adresinden bir fotoğraf bir de açıklama yayınladı.

Fotoğrafta saldırdığı güvenlik görevlisine sarılırken görünen Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada ise şunları kaydetti:

Kamuoyunu dünden beri meşgul eden olay basına yansıdığından çok daha farklı şekilde cereyan etmiştir. Buna rağmen söz konusu haberde adı geçen güvenlik görevlisi kardeşim bugün ziyaretime geldi. Olayın bu noktaya gelmesinden dolayı rahatsız olduğunu ifade etti. Ben de kendi adıma üzgün olduğumu belirttim. Sarıldık, helalleştik. Böyle bir dönemde milletimizi meşgul ettiğimiz için üzgünüz. 

 

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