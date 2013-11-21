Erdoğan Bayraktar: HES'lerle işin altından kalkamayız, nükleer şart

Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, Türkiye'nin yılda 60 milyar dolardan fazla enerji ithalatı yaptığını belirterek "Nükleer santral yapmadan biz bu işin altından kalkamayız. HES'lerle bu iş olmaz" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, bakanlığının bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtladı.

Türkiye'de 1945 yıllardan itibaren şehirlerin mahvedilmeye başladığını belirten Bayraktar, "Seçim geliyor. Seçimlere 4 ay kaldı. Artık Türkiye'de gecekondu yapılmıyor. Kaçak yapılaşma çok az yapılıyor. Bu, Türkiye'nin geldiği aşamadır. Cumhuriyet kurulduğu günden 2002'ye kadar Türkiye'nin toplam gayri safi milli hasılası 250 milyar dolar seviyesine gelebilmiştir. Son 11 yılda 3 kattan fazla artmıştır. Bu Türkiye'nin gelişmesidir" diye konuştu.

TOKİ'nin yaptığı konutlar konusundaki eleştirilere değinen Bayraktar, "TOKİ'nin yaptığı konutlardaki eleştiriler de haklıdır. Biz de eleştiriyoruz. Fakat Türkiye'de barınmaya ihtiyacı olan insanlar var. Türkiye'de istediği halde ev alacak parası olmayan insanlar var" yorumunu yaptı.

Bayraktar, Avrupa Birliği İlerleme Raporu'nda yer alan çevre konusundaki eleştiriler konusunda ise şunları kaydetti:

"Bu eleştiriler yapılmıştır ve bu eleştiriler haklıdır. Ama bizim lehimize denen ifadeler de var. Takdir edildiğimiz hususlar da var. Onları da okumak, görmek lazım. 50 yıl önce Ren Nehri, Tuna Nehri çamur akıyordu. Getirip gemilerini bizim buralarda Zonguldak'ta, Akdeniz'de boca edip kaçıyorlardı. Bugün artık bunu yapamıyorlar. Avrupa, tüm dünyayı kirletti. Avrupa'nın bize konuşmaya hakkı yok. Avrupa zenginleşti, sanayileşti, dünyayı kirletti. Şimdi bize 'kriterlerimize uyacaksın' diyor. Hadi bakalım Hindistan'ı, Çin'i uydursun. Japonya bile artık 'ben Kyoto Protokolü'nün dışına çıkmak istiyorum' diyor. Türkiye, çevre konusuna dünyada en iyi adapte olan ülkelerden birisidir. Bundan sonra çok daha fazla dikkat edeceğiz."

ÇED konusunda mahalleliyle, vatandaşla toplantı yapmadan rapor vermediklerini vurgulayan Bayraktar, "Türkiye, yılda 60 milyar dolardan daha fazla enerji ithalatına para veren bir ülkedir. Nükleer santral yapmadan biz bu işin altından kalkamayız. HES'lerle bu iş olmaz. HES'lerle haklısınız ufak dereleri mahvediyoruz. Ben de sizinle aynı fikirdeyim. Artık daha 10 megavattan daha aşağı enerji üretecek HES'lere izin vermeyeceğiz. Kesinlikle vermeyeceğiz. Bu tarihten sonra bunun hesabını sorarsınız" diye konuştu.

Bakanlığının 2014 yılı bütçesinin düşmesiyle ilgili soru üzerine Bayraktar, "Bize, 2-B'den 100 milyon kadar para geldi. 2-B'den yeteri para gelmediği için bütçemizde düşüş oldu. Başka kaynaklardan bunu telafi edeceğiz" diye konuştu.