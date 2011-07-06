-ERDOĞAN BAYRAKTAR, BAKANLIK GÖREVİNİ DEVRALDI ANKARA (A.A) - 06.07.2011 - AK Parti Trabzon Milletvekili Erdoğan Bayraktar, yeni oluşturulan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı görevini, eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Demir'den devraldı. Bayındırlık ve İskan Bakanlığındaki makamda gerçekleşen devir teslim töreninde, eski bakan Demir, Bayraktar'a başarılar diledi. Bayraktar'ın toplu konut alanında çok başarılı işler gerçekleştirdiğini kaydeden Demir, kendisinin milletvekilliği ve komisyon başkanlığı sürecinde de Bayraktar ile yakın çalışma yürüttüklerini söyledi. Demir, yapılan yeni düzenlemeyle Çevre ve Bayındırlık bakanlıklarının, Çevre ve Şehircilik adı altında birleştirilmesinde büyük fayda gördüğünü de ifade ederek, ''Türkiye, mühendislik, planlama, projelendirme, inşaat sektörü, yapım alanlarında hem kırsal hem kentsel anlamda çok önemli bir 4 yıl geçirecektir. Bayraktar tecrübesi, birikimi, sektörden gelmiş olmasının da verdiği güçle birlikte inşallah çok hayırlı, başarılı çalışmalara imza atacaktır'' dedi. Bayraktar'a görevi devrederken içinin son derece rahat olduğunu dile getiren Demir, her türlü katkıyı sağlamaya da hazır olduğunu sözlerine ekledi. -''BAKANLIĞIMIZA ÇOK BÜYÜK GÖREVLER DÜŞÜYOR''- Erdoğan Bayraktar, Demir'in hem meslektaşı, çalışma arkadaşı hem de çok yakın arkadaşı olduğunu ifade ederek, TOKİ Başkanlığı yaptığı 8,5 yıllık dönemde kendisine önemli destek sağladığını anlattı. Bayraktar, bundan sonraki süreçte de Demir'in tecrübelerinden faydalanacaklarını söyledi ve kendisine teşekkür etti. Türkiye halkına da seçimlerde AK Parti'ye verdiği destekten dolayı ''yürekten teşekkür ettiğini'' belirten Bayraktar, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'de yüzde 73'lere varan şehirleşmeyi ve çevre dengesinin bu noktadaki önemini görerek yeni yapıyı oluşturduğunu söyledi. Bayraktar, bakanlıktaki yeni sürece ilişkin şunları kaydetti: ''İnşallah büyük bir kalkınma hamlesi içinde olan Türkiye'mizin bu doğrultudaki şehirleşmesi ve Türkiye'nin deprem kuşağında olduğu dikkate alınmak suretiyle şehirlerdeki depreme dayanıksız evlerin şehirlerimizden sökülüp atılması, yine büyük şehirlerimiz başta olmak üzere şehirlerimizdeki kaçak yapıların, salaş yapıların, gecekonduların şehirlerimizden sökülüp atılması, şehirlerimizin marka şehirler haline getirilmesi ve yeni marka şehirler oluşturulması noktasında Bakanlığımıza çok büyük görevler düşmektedir. İnşallah bu dönemde fakir fukaraya, garip gurebaya ev verme noktasında biraz daha gayretli olacağız. 15 sene, 20 sene, 25 sene vadeyle halkımıza evler vereceğiz. Yeni evlenen yoksullara 25 seneye varan taksitlerle yeni evler vereceğiz. Belediyelerle birlikte özellikle büyükşehir belediyelerimiz, il belediyelerimiz, ilçe belediyelerimizle işbirliği halinde şehirlerimizi güzelleştirme noktasında çok ahenkli bir çalışma dönemini başlatacağız. Özel sektörümüzün inşaatçılıktaki gelişmesini, özel sektörümüzün daha kaliteli ve ucuz konut üretmesini temin etmek için özel sektöre kolaylıklar getireceğiz. Zaten dünyada var olan Türkiye inşaatçılığını daha geliştirmek için olanca gayretimizle çalışacağız.'' -''TELEVİZYONDAN ÖĞRENDİM''- Bayraktar ve Demir, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bayraktar, soru üzerine Bakanlık görevine atanışının ''sürpriz olduğunu, televizyondan öğrendiğini'' kaydetti. ''Milletvekili olup torunlarıma daha fazla vakit ayırmak istiyorum demiştiniz. Şimdi eskisinden daha ağır bir göreve geldiniz. Ne düşünüyorsunuz'' sorusuna karşılık Bayraktar, o ifadesinin yanlış anlaşıldığının altını çizdi ve şunları kaydetti. ''Ben bakanlığı evde eşimle beraber televizyon seyrederken öğrendim. Diğer taraftan TOKİ'deki çalışmanın yoğunluğunu ifade etmek için o şekilde bir sözüm oldu, 'milletvekili olursam çok daha rahat edeceğim' manasında değil. Bizim TOKİ'nin çalışması çok daha yoğun. Milletvekilliği de yoğun bir çalışma, çok şerefli bir çalışma, fakat TOKİ'deki bizim 18-19-20 saat çalıştığımızı ifade etmek için öyle bir terim kullanmıştım.'' Mustafa Demir'e de yeni kabinede yer almamaktan dolayı kırgınlık yaşayıp yaşamadığı soruldu. AK Parti'nin ''bir kadro hareketi olduğunu, bir orkestra gibi çalıştıklarını'' ifade eden Demir, ''Asla bir burukluk içimizden geçmez. Bu bakanlığa gelirken iyi de bakanlık görevi olmadığında burukluk hissetmek doğru değil'' dedi. Demir, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ifadesiyle ''ustalık döneminin bakanlar kurulunun'' açıklandığını, çok güzel işler yapılacağına inandığını ifade etti, yeni kabinedeki tüm bakanlara da başarılar diledi.