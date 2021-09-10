Erdoğan Bayraktar: Bağımsız bir savcı araştırsın, Yüce Divan'a gitmekten korkmam

Halk TV yazarı ve programcısı Fikret Bila'ya açıklama yapan eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, 17-25 Aralık dosyasına ilişkin olarak, "Bağımsız bir savcı araştırsın, Yüce Divan'a gitmekten korkmam. 8 yıldır boğazımda bir düğüm var" dedi.

Halk TV'de "Açıkça" programında Bila, bakanların rüşvet aldığı iddiası üzerine yürütülen 17-25 Aralık soruşturması sırasında istifa eden Bayraktar'la görüşmesini aktardı.

"8 yıldır boğazımda bir düğüm var"

Erdoğan Bayraktar'a neden şimdi konuştuğunu sorduğunu kaydeden Bila, Bayraktar'ın cevabını aktardı:

"8 yıldır boğazımda bir düğüm var. Ne içersem içeyim bunu yutamıyorum, sindiremiyorum içime. 'Gazoz içiyorum olmuyor, soda içiyorum olmuyor' dedi. Böyle benzetmeler de yaptı. Yani vicdani olarak bu suçlamayı içine sindiremediğini bu bakımdan yargıyı gündeme getirdiğini söylüyor. Tabii siyasi boyutu ayrı ama kişisel boyut olarak kendi ifadeleri böyle. Bu nedenle bir tarafsız savcı istiyor. Mutlaka dosya incelensin. Eğer gerek görürlerse Yüce Divan'a gitmeye, hiç kimse gitmek istemez ama ben Yüce Divan'a gitmekten de korkmam. Bunu bir onur meselesi haline getirdiğini ifade etti."

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