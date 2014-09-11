Erdoğan Bayraktar: Ağaoğlu için Başbakan'a yarım saat yalvardım

17 Aralık fezlekesinde yer alan ve Adalet Bakanlığı’na gönderilen bir yasal dinleme kaydında, eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın işadamı Ali Ağaoğlu için dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan’a yarım saat yalvardığı bilgisi yer aldı. Bayraktar’ın Emlak Konut GYO Başkanı Murat Kurum ile yaptığı görüşmede, “Onun şeyini zorla okeylettim bugün bu Bakırköy’deki imar planını yapmıştım onu da Başbakan’a arz ettim bugün okeylettim onu söyle onu yani ama yarım saat yalvardım yani onun için artık” sözleri yer aldı.

17 Aralık sabahı gözaltına alınan bürokratıyla görüşmesi dinlemeye takılan Bayraktar’ın, 17 Aralık operasyonunda gözaltına alınan isimlerden işadamı Ali Ağaoğlu’nun İstanbul’daki bir projesi için “Onun şeyini zorla okeylettim. Başbakan’a arz ettim bugün okeylettim onu. Söyle ona, onu yani ama yarım saat yalvardım yani onun için artık” sözleri fezlekede yer aldı.

Aykut Küçükkaya’nın Cumhuriyetteki haberine göre, fezlekede Bakan Bayraktar ile işadamı Ağaoğlu arasındaki önemli bir görüşmede dinlemeye takılıyor. Bugüne kadar kamuoyuna yansımayan bu görüşmelerde Ali Ağaoğlu’nun dönemin başbakanı şimdinin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın isteğiyle Diyarbakır’daki İlim Yayma Cemiyeti için bir “hayır” işi yaptığı anlaşılıyor. Bayraktar aynı “hayır işinden” memleketi Trabzon’a da yapması için Ağaoğlu’ndan ricacı oluyor. Ağaoğlu da Bayraktar’ı kırmayarak “Trabzon’a da seve seve yaparız” diyor. Bakan Bayraktar ve işadamı Ağaoğlu yapılan bu hayır işlerinin “Başbakan’a sunulacak bilgi notuyla paylaşılması için” de anlaşıyor.

‘Başbakan’a söz verdim’

Tarih: 22 Ekim 2012… Saat: 12.23…

Telefonun bir ucunda dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Bayraktar diğer ucunda işadamı Ağaoğlu var. Görüşme 1 dakika 34 saniye sürer…

Erdoğan Bayraktar: Efendim.

Ali Ağaoğlu: Sayın Bakanım saygılar sunuyorum hayırlı haftalar diliyorum.

E.B.: Size de size de…

A.A.: Sağolun Sayın Bakanım bu İlim Yayma Cemiyeti’nin Diyarbakır Başkanı Doçent Doktor Mustafa Sarıbıyık…

E.B.: Hı sen yapmışsın zaten yapacağını yapmışsın daha bir şey yapmana gerek yok oraya ya Diyarbakır’a bir Trabzon’a yapacağız bir Diyarbakır’a. Bakanı var bilmem nesi var bizim Trabzon’da sıkıntılarımız var ya.

A.A.: Tamam o diğer şey, Trabzon ayrı, o benim kendi memleketim seve seve yaparım oraya ama burası Sayın Başbakan’ın da şeyi olduğu için orda da söz verdim ona.

E.B.: Hayır tamam da onları bana bilgi notunu ver bende Başbakan’a arz edeyim onları diyeyim ki yani şey yapalım yani işte böyle böyle yapıldı diye sen kendin görüşürsen sen kendin.

A.A.: Orda Vali he Vali Bey olsun Mustafa şey Cumaali işlem şey olsun orda geldiler şey yaptılar ben de orda bizzat Sayın Başbakanım buna çok önem verdiğini bildiğim için bakarız demiştim şimdi yapın talimatını verdim parada gönderdim size de şey… akşam şeye sormuştunuz ya.

E.B.: Tamam sen şey yap.

A.A.: Şey yani Mustafa Sarıbıyık Doçent Doktor oranın başkanı.

E.B.: Tamam tamam sen onu onun birisine bilgi notu hazırlattır ki bende bulunsun sen kendin Başbakan’a ulaşırsan kendin arz edersin olmazsa ben arz ederim.

A.A.: Tamam Sayın Bakanım ben onun şeyin üzerindeyim.

E.B.: Tamam olur olur hadi kolay gelsin…

Bu görüşmeden tam iki ay sonrası…

Tarih: 25 Aralık 2012… Saat: 17.40…

Telefonun bir ucunda Bakan Bayraktar, diğer ucunda 17 Aralık operasyonu kapsamında gözaltına alınan isimlerden Emlak Konut GYO Başkanı Murat Kurum var. Bu görüşme Bayraktar hakkındaki fezlekeye “Ağaoğlu Bakırköy 46 isimli proje için illegal bir şekilde imar izni alınması karşılığında maddi menfaat temin edilmesi” başlığı altında özetlenerek konulmuş. Yasal dinleme kaydının tam metni şöyle:

Murat Kurum: Buyurun Bakanım.

Erdoğan Bayraktar: Ne var ne yok Murat nasılsın?

M.K.: Sağolun Bakanım siz nasılsınız.

E.B.: Vallahi biz de mücadele ediyoruz, koşturuyoruz yoğun işte.

M.K.: Allah kolaylık versin Bakanım ben bu şeyle ilgili bilgi vereyim diye aradım Bakanım bugün bizim Kartal’ın şeyini yaptık.

E.B.: Ha

M.K.: Ee oraya en yüksek teklif 534 milyon arsa payı geldi

E.B.: He

M.K.: Yüzde 40 e Eltes ile Dap Yapı

E.B.: Kimdir Eltes.

M.K.: Eltes Ağaoğlu’nun başka bir firması Dap yapı da bu Ziya Yılmaz var belki bu Kartal da projeleri filan var.

E.B.: Ha

M.K.: İkincisi de Ofton 530.

E.B.: Ha

M.K.: Attı o da böyle bir teklif geldi Bakanım.

E.B.: Onun şeyini zorla okeylettim bugün bu Bakırköy’deki imar planını yapmıştım onu da Başbakan’a arz ettim bugün okeylettim onu söyle onu yani ama yarım saat yalvardım yani onun için artık.

M.K.: Tamam bununla ilgili Bakanım sizde uygun görürseniz şeyin öne çıkmasını istiyorum yani bu Ziya Dap Yapı’nın

E.B.: Ziya Ziya çıksın öne.

M.K.: Ha ha yani çünkü zaten hani o bölgede iş yapan da o.

E.B.: Ha ha Dap Yapı desin Dap Yapı diye onu öyle lanse etsinler.

M.K.: Hı hı tamam ben o şekilde şey yapayım ee şeyi bekleyelim mi?

E.B.: … kaçıncı oldu Mesa kaçıncı oldu?

M.K.: Onlar ya 3 ya 4 Bakanım e şimdi dışarıdayım satış ofisindeyim.

E.B.: Ha.

M.K.: E 4. ya da 3.

E.B.: Tamam

M.K.: Yani tabii şey hani yüksek bir teklif bayağı katılım talep vardı da şeyde artık yapacak bir şey yok.

E.B.: Kaç kişi katıldı.

M.K.: 10 kişi şey yaptı 2. şeyi.

E.B.: Ha çok rakam ya.

M.K.: Baya çekişme oldu yani.

E.B.: Ha tamam.

M.K.: Bu şeyle ilgili ne ne yapalım onay işlemine devam edelim mi Bakanım?

E.B.: Onayla gitsin ya yani yapacak bir şey yok adam ihaleye girmiş almış ya.

M.K.: Tamam.

E.B.: Yani çünkü bir şey yok ki orada adam normal açık ihale adam dünyanın parasını vermiş yapacak bir şey yok 50 kusür milyon lira sana peşin verecek.

M.K.: Evet…

E.B.: 50 kusür milyon lira sana peşin verecek.

M.K.: Evet Bakanım.

E.B.: Yapacak bir şey yok onu onayla.

M.K.: Tamam Bakanım e bu Kayabaşı’nda okul vardı onu da şey yapacağım.

E.B.: Onu verme ona artık canım.

M.K.: Öyle mi?

E.B.: Yok canım adamlara bunlar çünkü adam iflahı kesilmiş ya adama şimdi oraya okul yap buraya okul yap doğru değil ki ya.

M.K.: Hım.

E.B.: Adam şimdi işini doğru dürüst yapsın ya bizim yüzümüzü güldürsün ya.

M.K.: Anladım tamam bakanım.

E.B.: Ha iyi oldu çok sağol, hayırlı akşamlar.

M.K.: Peki Bakanım hayırlı akşamlar.