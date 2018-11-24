Erdoğan: Bay Kemal gece başka yatıyor, sabah başka kalkıyor; siyaset yalan söyleme sanatı değildir

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal kılıçdaroğlu'nun iktidara ilişkin eleştirilerine tepki göstererek, "Bay Kemal gece başka yatıyor, sabah başka kalkıyor. Siyaset yalan söyleme sanatı değildir. İnsanları dürüstçe adil yönetme sanatıdır" dedi.

"Sadece kendimiz kazanmayı değil, birlikte kazanmayı esas alan ticaret anlayışıyla hareket ettiğimiz için her yerde hüsnükabul görüyoruz" diyen Erdoğan, "Bu dönemde ülkemizi küresel finans krizine ve darbe girişimine rağmen yılda ortalama yüzde 5,8 oranında büyüttük" ifadesini kullandı.

Erdoğan, MÜSİAD EXPO kapanış töreninde şunları kaydetti:

"Eğitime ayrılan kamu kaynağını 10 milyar liradan 120 milyarın üzerine çıkararak bütçede ilk sıraya yükselttik.

"Darbe girişimine rağmen milli geliri 851 milyar dolara çıkardık. Dünyada 13. sırada yer alıyoruz.

"Öğretmen sayısını 920 bine çıkarttık.

"Sağlık sistemini baştan sona değiştirdik, yeniledik.

"Evinden çıkıyorsun, yarım saatte havalimanındasın; artık otobüs değil, bakıyorsun fiyatlarda düşük, vatandaşım ne yapıyor, uçağa biniyor. Modern Türkiye bu, bunu biz sağladık, iddia ediyorum biz sağladık.

"İktidara geldiğimizde yılda 2 milyar lira olan sosyal yardımları 38 milyar liraya çıkardık."

Bu dönemde ülkemizi küresel finans krizine ve darbe girişimine rağmen yılda ortalama yüzde 5,8 oranında büyüttük."



"Sadece kendimiz kazanmayı değil, birlikte kazanmayı esas alan ticaret anlayışıyla hareket ettiğimiz için her yerde hüsnükabul görüyoruz."



"Turizmde tarihi bir rekor kırarak 40 milyon ziyaretçinin üzerine çıkıyoruz."

"Faizsiz konut finansman sistemi projesini kendi alanında yeni bir alternatif olarak değerlendiyorum" dedi.

"Derslik sayısını 288 bin ilaveyle 575 bine, öğretmen sayısını 607 bin ilaveyle 920 bine çıkartarak bu alandaki sorunları büyük ölçüde çözdük."



"Dünyanın 10 dev eserinden 6'sını ülkemizde inşa ettik. AK Parti iktidarı bu ama gören gözler maalesef görmüyor, kulaklar duymuyor, dil hakikati söylemiyor."



"Biz geldiğimizde bu Bay Kemal'in Sosyal Sigortalar Kurumu'nun başında olduğu dönem, bu ülkenin adeta bir intihar dönemiydi. Vatandaşların kuyruklarda nasıl inim inim inletildiğini biliyoruz. Zira aynı sıkıntıları sigorta hastanelerinin kapısında biz de yaşadık. Şu anda bu zat çıkmış hala utanmadan, sıkılmadan bizim hastanelerimizde ameliyatların dahi yapılmadığından bahsediyor. Yalansa bunda, iftiraysa bunda, gece başka yatıyor,, sabah başka kalkıyor."



"Yeni dönemde enerjimizi kalitenin yükseltilmesine teksif ederek, evlatlarımızın zihniyle birlikte gönüllerini de doyuracak bir talim terbiye sistemini kurmanın çabası içinde olacağız."



"Siyaset yalan söyleme sanatı değildir. Siyaset insanları dürüstçe, adil yönetme sanatıdır."

"İstanbul Havalimanı'nın inşallah 2023'te yolcu kapasitesi 150 milyona çıkacak, gerekirse bunu 200 milyona çıkarmamız mümkün."

"Türkiye'nin katettiği mesafe önemli ama hedefleri daha önemli. Ülkemizi 2023'te dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmek istiyoruz."



"Ülkemize yatırım için gelenlerin tüm imkanlarımızla yanındayız."

"Son 5 yıldır üst üste yaşadığımız saldırılar sebebiyle zaman zaman planlamamızın biraz gerisine düşmüş olmakla birlikte hedefimize ulaşmakta kararlıyız."

"Amacımız ihracatını 500 milyar dolara, milli gelirini 2 trilyon dolara çıkarmış, her alanda, tasarımdan üretime söz sahibi bir ülke olarak kendimizle birlikte tüm dostlarımızı da ileriye taşımaktır."