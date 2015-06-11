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Dünya
Deutsche Welle

Erdoğan Batı'ya çattı

7 Haziran’daki genel seçimlerin ardından ilk kez kamuoyunun karşısına çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Batı’yı sert dille eleştirdi ve Türkiye’deki koalisyon arayışlarıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

11 Haziran 2015 17:56


Ankara'daki Congresium'da düzenlenen 4. Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında Batı dünyasına sert eleştirilerde bulundu. “BM Güvenlik Konseyi başta olmak üzere, dünyadaki adaletsizlikleri önlemek konusunda öncülük yapması gereken kurumların, önce kendilerini ıslah etmeleri gerekiyor” diyen Erdoğan, “Tel Abyad’da Arapları ve Türkmenleri uçaklarla vuran Batı, onların yerine terör örgütü PYD ve PKK’yı yerleştiriyor” diye konuştu. Cumhurbaşkanı, “Buna biz nasıl olumlu bakabiliriz? Bu Batı'ya biz nasıl samimi olarak bakabiliriz?” ifadesini kullandı.

Batı medyasına da yüklendi

Erdoğan, Batı medyasında kendisine yönelik eleştirilere tepki göstermeyi de sürdürdü. “Özellikle Batı'nın, şahsıma yönelik tüm çirkin, agresif, hakikaten seviye kaybına uğramış o Batı medyasının açıklamalarını tabii ki çirkin bulduğumu buradan açıklamak durumundayım. Bu tahammülsüzlüklerini anlamak mümkün değil.” diyen Cumhurbaşkanı, ancak bunun kendilerinin doğru yolda olduğunu gösterdiğine inandığını kaydetti ve “Onlar övgü yağdırsaydılar, o zaman kendimden şüphe etmem gerekirdi” şeklinde konuştu.

“Bir an önce hükümet kurulmalı”

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında partilere de “hükümet” çağrısında bulundu. “Türkiye’yi hükümetsiz bırakanlar, tarihe hesap veremezler” mesajını veren Erdoğan, anayasal yasal süreç içerisinde herkesin egolarını bir kenara koyması ve bir an önce hükümetin kurulması gerektiğini kaydetti. Kendisinin bu konudaki sorumluluğunun bilincinde olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı, CHP'li Deniz Baykal ile dün yaptığı görüşmeyi hatırlattı ve, “Baykal’a hükümetin kurulması için üzerime düşen neyse yapacağımı söyledim” ifadesini kullandı.

“Demokrasi çözüm yolları sunuyor”

Seçim sonuçlarının milletin iradesi olduğunu ve herkesin saygı göstermek zorunda olduğunu belirten Erdoğan, sandıktan çıkan sonucun, tek bir partinin iktidara gelmesine imkan sağlamayan bir siyasi tablo gösterdiğini söyledi ve “Tek bir partinin iktidarına imkan sağlamayan bu tablo, kesinlikle Türkiye’nin hükümetsiz kalması anlamına gelmiyor. Demokrasinin en önemli özelliği, işte bu tür durumlarda çözüm yollarını açık tutuyor olmasıdır” şeklinde konuştu. Tüm partileri ülkenin geleceği için sorumluluğa davet eden cumhurbaşkanı, “Anayasa’nın şahsıma yüklediği görevleri yerine getireceğimden hiç kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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