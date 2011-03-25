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Erdoğan: Baskınlar durup dururken olmuyor

Başbakan Tayyip Erdoğan, 'Ergenekon' kapsamında tutuklanan gazeteci Ahmet Şık'ın yayımlanmayan 'İmamın ordusu' kitabına baskınları 'durup dururken olmuyor' sözler

25 Mart 2011 02:00



T24 - Başbakan Tayyip Erdoğan, “Ergenekon soruşturması” kapsamında tutuklanan gazeteci Ahmet Şık'ın yayımlanmayan “İmamın ordusu” kitabına baskınları “durup dururken olmuyor” sözleriyle değerlendirdi.

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“Ergenekon” soruşturmasında tutuklanan gazeteci Ahmet Şık’ın kaleme aldığı “İmamın Ordusu” isimli yayımlanmamış kitap için yayınevine ve Radikal gazetesine baskın yapıldı. Baskınlarda kitabın kopyalarına da el konuldu. Muhalefet baskınlara sert tepki gösterirken, Başbakan Erdoğan baskını “durup dururken olmuyor” sözleriyle değerlendirdi.

Başbakan Erdoğan, şöyle konuştu:

''Bunlar benim konum değil. Bunların tamamı yargının konusudur. Yargı bu süreci, devam ettirdikleri sorgulama süreci içerisinde, biliyorsunuz ellerindeki bulgular, belgeler sebebiyle devamlı ne çıkıyorsa bunun üzerine üzerine gidiyorlar. Bunlar, durup dururken olan şeyler değil. Demek ki her araştırma yeni bir araştırmayı, yeni müdahaleyi herhalde getiriyor ve yargı da buna göre adımlarını atıyor. Yani bunun yürütme olarak bizlerle ilgili bir yanı yok. Bunları biz çıkarmıyoruz, bunları yargı çıkarıyor ve lütfen, yani bu konuda da olayı bu şekilde değerlendirmekte fayda var. Yani 'Neler oluyormuş bu ülkede', bu soruyu bir de kendimize herhalde soracak olursak çok daha isabetli olur diye düşünüyorum.'' Başbakan Erdoğan, bir gazetecinin ''Hukuk açısından değerlendirecek olursanız, henüz basılmamış bir kitabı...'' demesi üzerine de ''Yargı kararını verecek tabi"


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