Erdoğan: Başkanlık tartışmasından kimse rahatsız olmasın; partili cumhurbaşkanı olur, başkanlık olur...

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AKP'nin yüzde 49 oyla tek başına iktidara geldiği 1 Kasım seçimi sonrası tekrar gündeme gelen başkanlık tartışmasına ilişkin olarak, "Başkanlık sisteminin tartışılmasından kimse rahatsız olmasın; partili cumhurbaşkanı olur, başkanlık olur..." dedi. "Dünyaya bakın gelişmiş ülkelerin çoğu ya başkanlık sistemidir ya yarı başkanlık sistemidir" diyen Erdoğan, "Milletten niye çekiniyoruz. Hazırlayalım millete gidelim, ya evet desin ya hayır desin" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen 15. Muhtarlar Buluşması'nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilgili açıklamaları şöyle:

Bir kez daha yeni hükümetin ülkemize hayırlı olmasını Allah'tan temenni ediyorum. Türkiye arka arkaya gelen 4 seçimin ağır yükü altında kaldı. Bu sürecin yatırımlarda bizi hedeflerimizin gerisinde bıraktığını da kabul edelim. Özellikle 7 Haziran sonuçları herkesi tedirgin etmişti. Hiç kimsenin koalisyon ihtimaline razı olmadığını hep birlikte yaşadık ve gördük. Artık yeniden 2023 hedeflerine odaklanmamız gerekiyor. Yeni bir yapının oluşmasını Türkiye adına kazanç olarak görüyorum.

Mevcut anayasa ile devam edilmesinde ısrarın kimseye yararı yoktur. Başkanlık sisteminden niye rahatsızlık duyuyoruz ki? Dünyaya bakın gelişmiş ülkelerin çoğu ya başkanlık sistemidir ya yarı başkanlık sistemidir. Milletten niye çekiniyoruz. Hazırlayalım millete gidelim, ya evet desin ya hayır desin. Milletimiz yeni anayasayı hak etmiştir. Artık darbe anayasasıyla bu iş gitmez. Ne kadar değiştirirsek değiştirelim yamalı bohçaya döndü.

Ben bu düşüncelerle bir kez daha Cumhuriyet tarihimizin 64. hükümetine başarılar diliyorum. Siz değerli muhtarlarımıza şükranlarımı sunuyorum.