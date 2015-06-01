Erdoğan: Başkanlık tartışmasını meydanlarda pek bulmadık

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Başkanlık sistemini "sadece kendisinin gündeme getirdiğini", başkanlık tartışmasını "meydanlarda pek bulamadığını" söyledi. Erdoğan, dün TRT'de katıldığı canlı yayında, Başkanlık sistemi konusundaki bir soruya "Bu seçim arefesinde başkanlık sistemi gündeme farklı bir şekilde oturmalıydı. Muhalefet bu konuya hiç girmiyor. Parlamentodaki böyle bir sayının oluşması onları ciddi manada rahatsız ediyor. Belkide onların geleceği noktasında rahatsız ediyor" yanıtını verdi.

Erdoğan, "Türkiye başkanlık sistemine giderse acaba bu iki yapılı veya iki partiden oluşan böyle bir yapı zaman içerisinde diğerlerini böyle bir yokluğa götürecek. Bu istikrarı getirecektir. Benim bir de belediye başkanlığı sürecim var. Türkiye şu an da adeta ayaklarına pranga vurulmuş bir idari sistemle yürütülüyor. Böyle bir şeyle ülkeyi sıçratmak mümkün değil" ifadelerini kullandı.

'Başkanlık sistemi, tırmandırıyor'

Başkanlık sisteminin "hız verdiğine" de dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu sistem hız veriyor, tırmandırıyor. Bu enerji insanlarımızda, iş adamlarımızda var. Beyin noktasında da ciddi bir güce sahibiz. Bütün bunları yapabilmek içinde lider noktasında bu sorunu aşmalıyız. Güçlü liderlik gerekiyor. Güçlü lider olabilmeniz içinde çoklu yaklaşım anlayışının olmaması gerekiyor. Rahat karar vermek, karar sürecini hızlandırmak, istikrarı yakalamak gerekir" dedi.



Erdoğan, Başkanlık sisteminin kendi şahsi meselesi olmadığını da kaydederek, şöyle dedi;

"Bir gerçeği de ifade etmeliyim. Bu başkanlık sistemi olayı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendi meselesi değil, ülkemizin meselesi. Diğer ülkelere bakıyoruz, başkanlık sisteminin etkilerini görüyoruz. Türkiye'nin bunu tartışması lazım. Aydınımız bile bunu tartışmaktan çekiniyor. Hangisi doğruysa buna yönelik adımlarımızı atalım."

'Tek derdim, ülkem çok çabuk sıçramalı'

Erdoğan, programa katılan gazetecilerin "Muhalefet başkanlık sistemini şahsınız olarak istediğiniz üzerinden geçiştirmeye çalışıyor" demesi üzerine şöyle dedi:

"Başkanlık sisteminin de bir sınırı var. Biz bir totaliter rejimin özlemi içerisinde değiliz. Geçmişe baktığımızda Özal'ı, Türkeş'i görüyorsunuz. Kendi geçmişini inkâr edenler var. Sayın Bahçeli, Türkeş'le ilgili yapmış olduğu açıklamaları, neyle izah edecek. Onlar şuanda burada farklı bir dönüşümün içerisindeler. Biz olaya farklı bakıyoruz. Kendi geleneklerimizden göreneklerimizden gelen bir geçmişimiz var. Şahsımla alakalı bir beklentim yok. Tek derdim, ülkem çok çabuk sıçramalı. Sistemi gözden geçirdiğimizde karşımıza şu andaki parlamenter sistemle bu yürümez."