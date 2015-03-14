Erdoğan: Başkanlık sistemi diktatörlük getirirmiş Amerika'da diktatörlük mü var?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Çanakkale’de gerçekleştirilen toplu açılış törenin de konuştu. 400 milletvekili talebini yineleyen Erdoğan, yeni anayasayla birlikte Başkanlık sisteminin de gündeme alınacağını belirtti. Erdoğan, “İstikrar ortamının garantisi bana göre başkanlık sistemidir. Gelişmiş ülkeler başkanlık sistemi ile yönetiliyor. Türkiye’yi neden bu imkandan mahrum bırakalım. Yok başkanlık sistemi diktatörlüğü getirirmiş. ABD’de diktatörlük mü var, Meksika’da diktatörlük mü var, Brezilya’da diktatörlük mü var” ifadelerini kullandı.

Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Biz yan gelip yatmadık, çalıştık. Hem para ürettik hem yatırım yaptık. 12 yıl önce Şehitliklerimizi ziyaret edenlerin sayısı 250 bindi ama şimdi 3 milyon. Nereden nereye? Tarih bilinci, medeniyet bilinci budur. Tarihini bilmeyenden geleceğini bilmeyi beklemeyin.

Şehit yakınları ve gazilerimiz için Çanakkale’ye bir rehabilitasyon merkezi yapıyoruz. Bu yıl bana verilen bilgi inşasına başlıyoruz.

Akın akın artık insanlarımız Çanakkale’ye geliyor.

24 Nisan'da yapacağımız...

Başbakanlığım döneminde 18 Mart törenlerine katılmaya özel önem verdim. İstisnalar dışında bu törenlere bizzat kendim katıldım. Bu yıl da burada ve Gelibolu’da coşku ve saygıyla katılacak. Bu törenlere Başbakanımız katılacak. Ben de 24 Nisan’da yapılacak törenlere dünyadan gelen başkanlarla birlikte bu törenleri yapacağız.

24 Nisan’da yapacağımız törende uluslararası etkinliğe sahip bir buluşma olacak. Şu andaki teyitler gösteriyor ki Bakanlarla beraber herhalde 50’yi bulacak

Ne milletmişiz be

Süleyman Şah Saygı Karakolu bunlardan biriydi. Hala vakurla nöbetlerini sürdürürler.

Biz bir yandan 1000 yıllık tarihimizin sembol isimlerinin mezarlarına sahip çıkarken, Melik Şah’dan Sultan Alparslan’a kadar ecdadımızın her birinin mezarının peşine düştük, bulduk, ihya ettik. Dünyanın pek çok yerinde şehitliklerimiz var, bunları bulduk. Buraları da ecdadımızın şanına yakışır hale getirdik.

Savaştığımız her yerde şehitliklerimiz var. Ne milletmişiz be…

Myanmar gibi çok uzak yerlerde dahi şehitliklerimiz var.

Başkanlık sistemine ihtiyaç var

Türkiye geçtiğimiz 12 yılda büyük bir dönüşüm yaşadı. Altyapıdan ekonomiye, demokrasiden uluslar arası ilişkilere kadar her alanda tarihi başarılara imza attı.

Dünya ile birlikte kritik bir dönemeçten geçiyoruz. Türkiye’yi 2023 hedeflerine ulaştırmak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz.

Çok emek veriyoruz, buna karşılık az bir mesafe kat edebiliyoruz. Halbuki bizim daha hızlı olmamız lazım. Karar alırken, uygularken hızlı olmamız lazım. Mevcut sistemin bundan sonrası yeterli olamayacağı ortada.

Yeni bir değişim süreci başlatmamız lazım. Biz buna yeni Türkiye diyoruz. Yeni anayasaya ihtiyaç var. Başkanlık sistemine ihtiyaç olduğunu söylüyoruz. Türkiye darbe dönemi anayasası ile daha fazla yoluna devam edemez.

Milletimizin tarihine, kültürüne, vizyonuna uygun yeni bir anayasaya ihtiyaç var. Yeni anayasa ile birlikte başkanlık sistemini de gündemimize almak zorundayız

İstikrar ortamının garantisi bana göre başkanlık sistemidir. Gelişmiş ülkeler başta olmak üzere, işte ABD ortada. Başkanlık sistemi ile yönetiliyor. Öyleyse biz niye burada diretiyoruz. Sistem gayet güzel işliyor. Türkiye’yi neden bu imkandan mahrum bırakalım.

Yok başkanlık sistemi diktatörlüğü getirirmiş. ABD’de diktatörlük mü var, Meksika’da diktatörlük mü var, Brezilya’da diktatörlük mü var. Bunları söyleyenler ya kendi milletlerini tanımıyorlar, ya da kendi milletlerine saygı duymuyorlar.