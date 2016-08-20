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Erdoğan başkanlığındaki güvenlik zirvesi sona erdi

Toplantıya Yıldırım, Akar ve ilgili bakanlar da katıldı

20 Ağustos 2016 15:19

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında Tarabya Köşkü'nde güvenlik toplantısı sona erdi. Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve iligili bakanların da katıldığı Tarabya Köşkü'ndeki güvenlik zirvesi 3 saat 15 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Tarabya Köşkü'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün saat 14.00'te başlaması planlanan toplantı, 45 dakika gecikmeli olarak başladı. Toplantıya, Başbakan Binali Yıldırım ile ilgili bakan ve bürokratlar da katıldı.

 

Zirve öncesi geniş güvenlik önlemleri

 

Zirveye Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve ilgili bakanların katıldığı öğrenildi. Zirve öncesi yoğun güvenlik önlemleri alındı. Güvenlik gerekçesiyle Tarabya Köşkü'ne çıkan yollar yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

Başbakan Binali Yıldırım ve ilgili bakanların katıldığı toplantı nedeniyle güvenlik güçleri çevredeki güvenlik tedbirlerini arttırdı.

Güvenlik toplantı sona erdi. 

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