'Erdoğan, basını otosansüre zorluyor'

ABD’nin önde gelen düşünce kuruluşlarından Stratejik ve Uluslararası Etüdler Merkezi’nin (CSIS) hazırladığı raporda, AKP’nin 2008 yılı performansı değerlendirildi.



Raporda, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın, ’basını etkili biçimde otosansüre zorladığına’ işaret edildi. AKP’nin, bazı yönlerinin oluşumuna katkılarda bulunduğu açık toplumdan şimdi rahatsız olduğu da bildirilen CSIS raporunda, Türk siyasetinin yıl sonunda geçiş dönemlerinden birine girmiş olabileceği ifade edildi.



Katı Kemalizm bitti



Türkiye’de artık ’katı Kemalizm ilkelerine’ uyulmadığı, AKP’nin de bu ideolojiye doğrudan meydan okuma riskine girmediği belirtilen raporda, Cumhurbaşkanı olmasından beri Abdullah Gül ile Başbakan Erdoğan arasındaki ilişkide bir aşınma olduğuna da dikkat çekildi. Rapordaki tespitler şöyle:



AKP’nin şansı zayıf muhalefet



ANAP gibi olabilir: Mart ayında yapılacak yerel seçimlerin sonucuna göre, AKP "ANAP gibi" olabilir. 1989 yerel seçimlerinde kötü performans sergileyen ANAP, 1991’deki genel seçimlerde bozguna uğramış ve bir daha asla eski konumuna dönememişti.



Muhalefet zayıf: Ancak ANAP’ın aksine AKP’ye muhalif olan partiler zayıf. Ekonomideki sorunlar nedeniyle yükselen AKP, global kriz ve Türkiye üzerindeki etkileri nedeniyle düşüşe geçerse bu"ironik" olur. Bu durum, CHP’ye ve MHP’ye yarar.



Milliyetçiliği geliştirecek: Milliyetçilik Türk siyasetinde kalıcı unsur haline geldi. Erdoğan 2009’da da milliyetçiliği ilerletmeye çalışacak.



Ekonomik sınav: Türban ve kapatma davalarının ardından gelen ekonomik durum, AKP içindeki birliğin sınanmasını sağlayacak.



AB yolu zor: Erdoğan’ın ekonomiyle ilgili kaygıları, AB ile müzakere sürecinde 2009’da yol alınması ihtimalini azaltacak. Kıbrıs’la ilgili bir gelişme olmazsa süreç beklemede kalacak. ABD’deki yönetim değişikliği ve bunun getirdiği belirsizlikler varken, bu durum bir "talihsizlik."



Sistemde özel ayar: AKP’nin Türkiye’yi yönetirken yaşadığı sıkıntılar, katı laik sistemin, dindarlığın nüfuzu karşısında "özel bir ayarlamaya zorlandığını" gösteriyor. Yeni bir ulusal konsensüs oluşuncaya kadar mevcut durumun özündeki istikrarsız sürecek. ( Hürriyet)

