Erdoğan: Başı açıklar, başörtülülerin haklarını savunmuyor

T24 - Başbakan Erdoğan Küresel Eylem Planı için Parlamenterler kuruluşunun düzenlediği “Kadının güçlendirilmesi-Beşeri gücün arttırılması” konulu panelde konuştu. Erdoğan başı açık hanımlara sitem ederek şunları söyledi: “Başı örtülü bayan, başı açık bayan için ‘Ben senin haklarını savunacağım’ diyor. Başını örtmeyen ise başını örten için ‘Ben de senin için bu mücadeleyi vereceğim’ demiyor. İşte sorun burada..."



Siyasete kadın eli değsin istiyoruz.



Hükümet olarak yeni bir iş kanunu çıkardık. İşyerlerindeki cinsiyet ayrımcılığını kaldırmaya yönelik güçlü bir adım attık.



adına şiddet olaylarının önüne büyük ölçüde geçtik.



Ana-kız okulda gibi sosyal kampanyaları başlattık.



300 bin kadının okuma yazma öğrenmesini sağladık.



Esnafa verilen düşük faizli kredide hanımlarımıza pozitif ayrımcılık sağladık.



TBMM’de Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği komisyonunu kurduk.



Anayasa’nın 26. maddesinde değişiklik öngören bir paket referandumda kabul edildi.



Kadın erkek eşitliği ya da eşitsizliği konuşulurken bir konu üzerinde özellikle durmak istiyorum.



Kadınlar kendi aralarında eşitlik veya eşitsizliği halledemiyorlarsa kadın-erkek arasındaki eşitsizliğin ne anlamı var.



Önce bunun halledilmesi lazım.





"Başı açıklar, başörtülülerin haklarını savunmuyor" sitemi



Bazı TV kanallarında kadınların tartışmasını görüyorum. Kılık kıyafetinden dolayı eğitim özgürlüğünü kaybetmiş, bunu yaşamayan hanımlara karşı başı örtülü olmayan bayanlar onların haklarını savunmuyor.



O noktada bir mücadele vermiyor.



Bu adil bir yaklaşım değil.



Başı örtülü bayan, başı açık bayan için ‘Ben senin haklarını savunacağım’ diyor.



Başını örtmeyen başını örten için ‘Ben de senin için bu mücadeleyi vereceğim’ demiyor.



İşte sorun burada.



Kadınları genç kızları kılık kıyafetine göre üniversite eğitiminden mahrum bırakmak ilkel ve gerici bir tutumdur.



Sorun bir vicdan sorunudur.



Sorun en az kadınlar kadar erkeklerin de sorunudur.



Sorunun asıl sahibi olan kadınlar güçbirliği yaptıkça sorunlarını daha kısa bir zamanda cesaretle dile getirdikçe çözümün karşısındaki her türlü direnç eriyecektir.



