Erdoğan: Başbuğ'un tutuklanmasını istediğim A'dan Z'ye yalan

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Emekli İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer'in "Başbuğ'un tutuklanmasını Başbakn istedi" sözlerine cevaben, "Emekliliğini isteyen ahlaksız seviyesiz biri diyor ki ‘Bu tutuklamayı başbakan istedi’ diyor. A'dan Z'ye bunların hepsi yalan. Bunlar takiyeyi, yalani leblebi çekirdek gibi yerler. Sen benimle kaç kere görüştün. Bunun bedelini ödeyecek" dedi.

Erdoğan fezlekelerle ilgili olarak ise, "Benim dört bakın arkadaşım gerekeni gerektiği zamanda yapar. Daha önce da yaptılar ve görevlerinden ayrıldılar" dedi.

Başbakan Erdoğan, Doğan medya grubunu Berkin Elvan'ın ölümüne ilişkin yaptıkları haberlerden ötürü işaret ederek, '"Ekmek alan çocuğun bir elinde sapan bir elimde taş ne işi var. Cebinden 11 tane çeşitli patlayıcılar çıkıyor demir bilyeler çıkıyor. Doğan Grubu burada başı çekendir, bizzat açıklıyorum. Sanki polis memuru orada hedef olarak ateş etmiş. Çocuğu yüzünde poşi olduğu zaman bu kaç yaşındadır diye ayıracak durumda değil ki. Birisi Başbakan'ı katili olarak ilan ederken öteki tarafta aynı gün Burak Can'da 42 kovan bulunuyor" dedi.

Başbakan Erdoğan, TRT’nin ortak yayınında, Star gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, Habertürk gazetesi yazarı Nihal Bengisü Karaca ve Star fazetesi yazarı Hakan Albayrak'ın sorularını yanıtlıyor.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

"Bu kişi oradan ülkemi karıştırıyor. Şu anda bunun tedbirlerini alma zorundayız. Amerika'da inzivaya çekilmek. Bu nasıl inziva. Bizim ülkemizde inzivaya çekilecek çok yer var.

Bunlar tamamıyla şantaj olarak kullanılan şeyler. Partilerden istifa eden kişilerin istifa nedenlerini araştırırsak altlarından bunlar çıkabilir.

Bunlara gönül vermiş kardeşlerime sesleniyorum; Şu ifade çok kullanılıyor 'hoca efendi dediyse bunda bir keramet vardır" bu ifade çok yanlış bir yaklaşım tarzıdır. Bunlarda yalan takiye, iftira fitne fesat var. Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı Tayyip Erdoğan on iki yıldır görevde. Bize bazen kitaplarını falan gönderiyor. N'oldu ki on iki yılda akla gelecek her türlü iftirayı atma yoluna girdiler. Beni dinlemişler, ailemi dinlemişler, oğlumu kızımı dinlemişler. Bir Müslüman bir Müslümanı dinleyebilir mi gözetleyebir mi? Şantajı da kullanıyorlar. Bunun uluslararası boyutu da. Mesela Enerji Bakanım ile görüşüyorum. Bunu bir yerlere servis edersen bu dört dörtlük vatan ihanet suçuna girer. Bizim bu görüşmelerimizi uluslararası yerlere servis etmedikleri ne malum?"

Yurtlarda tehdit var Yurtlarda korku var. bu kişiler tehdit ediyorlar. Bana gelen bir kız öğrencimiz "Eğer onları dediğini yapmazsak başbakanım. annemi babamı arayacaklar, anneme babama sizin kızınız erkeklerle meşru olmayan telefonlar edecekler" diyorlar. Yani bir şantaj var. Başbuğ iddiaları Emekliliğini isteyen ahlaksız seviyesiz biri diyor ki ‘Bu tutuklamayı başbakan istedi’ diyor. A'dan Z'ye bunların hepsi yalan. Bunlar takiyeyi, yalani leblebi çekirdek gibi yerler. Sen benimle kaç kere görüştün. Bunun bedelini ödeyecek. Bazı malum oparasyonu yapıp istanbul dışına gönderilen savcılar vardı ya bunların hepsi kankaydı. Kendileri için somut dedilleri yoksa Tayyip Erdoğan için nasıl oluyor. Onlara da mı montaj kaset yayınlayacaklar? Fezlekeler Bakın bugün fezleke ile ilgili tartışma istediler. Dert bugün bunu yapıp burdan netice alırlarsa son günlerde değerlendirebilir miyiz? Bizim arkadaşlarımız onlara gereken yanıtı verdiler. Benim dört bakın arkadaşım gerekeni gerektiği zamanda yapar. Daha önce da yaptılar ve görevlerinden ayrıldılar. Muhalefet soruşturma önergesi vermiyor. Biliyorlar ki buradan bekledikleri neticeyi alamayabilirler. Bugünkü olaydan sonra onlar böyle bir atağa geçseler şaşırmam. Yerel seçimlerden sonra olabilir, arkadaşlarımız verebilir.”

Tahliyeler

Yargı neden bu kadar uzun süre bekliyor. Bu zamana kadar karar verilmez mi bu zulümdür. Çıkanlar beraat etmedi, bunlar tutuksuz yargılanmaya devam edecekler. Bütün bunların hepsinin şahsımla partimle bir ilgisi yoktur. Genelkurmay başkanı ile yaptığım açıklama herkesin malumudur. Tutuksuz yargılanmasını söylemiştim. Yerel mahkeme kararını verdi ve bu bir rahatlama getirmiş oldu. Şu anda içeride nice masum insanlar varken, içeride olan Yakup Köse var. Tüm Türkiye için bunların hepsinin gözden geçirilmesi lazım.

AİHM kararı

Ülkemizi sadece karıştırmaya yönelik. Yaptıkları açıklaman tamamen hakikatten uzak, kendilerini haklı çıkaracak yalan yanlış. Böyle şey olmaz.