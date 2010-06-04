Erdoğan-Barzani görüşmesinde bayrak krizi

T24

Özel anlam yüklemeyin

Türkiye'de evimde gibiyim

PKK demedi



Sincari bu kez protokolde

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı sıfatıyla Türkiye'ye gelen Mesud Barzani, ilk olarak Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile görüştü. Birlikte kameraların karşısına geçen ikili, işbirliği mesajları verdi. Barzani'nin Ankara ziyaretine damgasını vuran en önemli gelişme ise 'Bayrak' krizi oldu. Davutoğlu ile Barzani'nin Dışişleri Bakanlığı'nda basın toplantısı, protokol kurallarının aksine Irak bayrağı olmadan yapıldı. Salonda sadece Türk bayrağı yer aldı.Durumu fark eden gazetecilerin sorusunu Davutoğlu ve Barzani esprili yanıtlarla geçiştirdi. Davutoğlu, 'Planlama hatası oldu. Aslında toplantı için Konut'ta hazırlık yapmıştık. Özel bir anlam yüklemeyin. Bizim için Irak'tan gelen herkes Irak vatandaşıdır. Onları temsil eden Irak bayrağını hemen getirtebiliriz' dedi. Barzani ise, soruya önce kahkaha atarak tepki verdi, ardından da 'Kesinlikle buna dikkat etmedim. Siz söyleyene kadar salonda bayrak olmadığını fark etmedim' dedi.Daha sonra karşılıklı ziyaretlerin sıklaşacağını belirten Davutoğlu, terör örgütünün ilişkilere fitne soktuğunu söyledi. Terörle mücadelede aktif işbirliği beklendiğini belirten Davutoğlu, bu olursa ilişkilerin ulaştırma, enerji ve ticaret alanlarında gelişeceğini söyledi. Barzani ise Türkiye'de kendi evinde ve kardeşleri arasında hissettiğini belirterek, 'Geleceğimizi Türkiye ile ilişkilerimizi geliştirmekte görüyoruz' dedi. Demokratik açılım için Başbakan Erdoğan'ı takdir ettiklerini belirten Barzani, her türlü işbirliğine açık olduklarını dile getirdi. Kürt ya da Türk bir gencin hayatını kaybetmesine üzüldüğünü vurgulayan Barzani, şehitler için başsağlığı dileklerinde bulundu. BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile bugün yapacağı görüşmede vereceği mesajların sorulması üzerine ise Barzani, 'Bu konudaki tavrımız açık. Bizim isteğimiz, açılım politikasına tüm Kürtlerin destek vermesidir' dedi. 'Bölgesel yönetimden PKK ile mücadelede somut adımlar bekleyecek miyiz?' sorusunu Barzani, şu yanıtı verdi: 'Hiçbir şekilde şiddetin devam etmesinden yana değiliz. Türkiye'nin güvenliğini kendi güvenliğimizden ayrı görmüyoruz.'Barzani'nin, Davutoğlu ile ikili görüşmesinde PKK'nın adını kullanmadığı öğrenildi. İskenderun'daki terör saldırısında şehit olan askerler için başsağlığı dileğinde bulunan Barzani, hükümetin sürdürdüğü demokratik açılımı ise 'cesur atılım' olarak niteledi.- Barzani'nin ziyaretinde dikkat çeken diğer bir unsur da giyimi oldu. Dönemin ABD Başkanı Bush'la Beyaz Saray'da yaptığı görüşmeye yöresel kıyafetleriyle katılan Barzani, Ankara'da takım elbise giymeyi tercih etti.- Barzani'ye Bölgesel Yönetim'in İçişleri Bakanlığı görevini yürüten Kerim Sincari de eşlik etti. Sincari, Dağlıca baskını sonrasında PKK'ya esir düşen 8 Türk askerinin DTP tarafından teslim alınmasında yer almıştı. Bunun yanı sıra PKK'lıların elini tek tek sıkarak, denetlemelerde bulunmuştu. Sincari daha önce de, Irak Dışişleri Bakanı Hoşyer Zebari'yle birlikte Türkiye'ye gelmek istemiş ancak,Ankara'nın itirazı üzerine listeden çıkarılmıştı.- Barzani'nin konuşmayı seçtiği dil de dikkat çekti. Barzani basın toplantısının bir bölümünde Arapça bir bölümünde ise Kürtçe konuştu.- Davutoğlu, basın toplantısında Barzani'ye hiç beklemediği bir jest yaptı. Sözlerine 'Sayın Barzani' diyerek başlayan Davutoğlu, geçen yıl Erbil'e yaptığı ziyareti hatırlattı. Ardından da Mesud Barzani'ye, Iraklı Kürtlerin seslendiği şekilde 'Kak Mesut' (Mesut Ağabey) hitap etti.