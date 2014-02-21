Erdoğan: Barış Kartalı TSK'nın gören gözü olacak

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, "Barış Kartalı'ndaki 4 uçaklık filo TSK'nın gören gözü olacak" dedi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, "Barış Kartalı" projesi kapsamında havadan ihbar ve kontrol uçağının, 3. Ana Jet Üssü'nde düzenlenen Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine giriş töreninde yaptığı konuşmada, hizmete alınan havadan erken ihbar ve kontrol uçağının hayırlı olmasını diledi.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre Erdoğan, "Bugün gerçekten farklı bir gururu taşıyoruz. Geç oldu, ama iyi oldu. Tabi ciddi bir ertelemeyi, ciddi bir aksamayı yaşadık bu süreç içerisinde. 2003'te ilk adımı attık. Maalesef bizim dışımızda bazı sıkıntılarla bu süreç ertelemeli olarak bugünlere geldi. Ama sonunda inşallah bu yıl sonu ve önümüzdeki yıl içinde teslimatlarla birlikte dört uçağımızı da teslim alacağız ve böylece inanıyorum ki Hava Kuvvetlerimiz çok büyük bir güce erişmiş olacak" diye konuştu.

Genel maksat helikopterinde 3,5 milyar dolarlık adımı bugün attık

Türkiye'nin, askeri kara araçlarının tamamını üretebilir hale geldiğini ve uçaklarının modernizasyonunu da kendi imkanlarıyla gerçekleştirebildiğini dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Atak helikopterlerimizin üretimlerine başladık. Bugün ayrıca yeni bir imzayı da attık bu da bizim için çok çok önemli bir imza töreniydi. Genel maksat helikopterleriyle ilgili 3,5 milyar dolarlık bir adımı bugün attık ki burada 109 helikopter inşallah bu da yine Türk Silahlı Kuvvetlerimize katılıyor.

İnsansız hava araçlarımız geliştirme aşamalarını başarıyla tamamladı, milli uydularımızı fırlatıyoruz, deniz karakol uçaklarımız göreve başladı. Cumhuriyet tarihimizde uzun bir aradan sonra ilk milli tasarım uçağımız olan 'Hürkuş' gökyüzüyle o da buluşmuş vaziyette. Çok yakında ülkemizin de ortak olduğu bir başka büyük proje, az önce Hava Kuvvetleri Komutanımızın da ifade ettiği A400M nakliye uçaklarının ilkini teslim alacağız. Savunma sanayimizin hamlelerine önümüzdeki dönemde de daha ileri teknolojiye dayalı projelerle devam edeceğiz.

Kendilerine olan güvenimizi boşa çıkarmadıkları için Savunma Sanayi Müsteşarlığımızdan, özel firmalarımıza kadar bu süreçte sorumluluk üstlenen herkese şahsım, milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Devam eden, yeni başlayacak olan projelerimizle 2023 yılında savunma sanayi alanında dışa bağımlılığımızı inşallah yüzde 100'e yakın bir oranda ortadan kaldırmayı hedefliyoruz. Bu konuyu istikbalimizin ve istiklalimizin en hayati en önemli meselesi olarak görüyoruz"

AWACS'lardan yeni teknoloji

Gerçekleştirilen törenle dünyadaki en önemli hava savunma sistemlerinden bir tanesi olan havadan erken ihbar ve kontrol uçağını Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edildiğini hatırlatan Erdoğan, bu uçakların dünyada mevcut AWACS uçaklarına göre yeni nesil teknolojiler içerdiğini ve üstün komuta kontrol yetenekleriyle öne çıktığını söyledi.

Başbakan Erdoğan, Barış Kartalı uçaklarının, hava kuvvetlerinin hava savunma yeteneklerine çok önemli katkı sağlayacağını belirtti.

Birincisini teslim aldıkları bu 4 uçaklık filonun ilk 3 uçağının bu sene, dördüncü uçağın ise gelecek yıl hava kuvvetlerinde görev yapmaya başlayacağını dile getiren Erdoğan, "Uçaklarımızın yakın coğrafyamızın çalkantı ve istikrarsızlıklar içerisinde olduğu bir dönemde hizmete girmesini de doğrusu çok çok önemsiyorum. Yaşadığımız hadiseler, ülkemizin menfaatlerinin korunmasında, savunma yeteneklerinin her zamankinden daha fazla önem kazandığını gösteriyor" diye konuştu.

TSK'nın gören gözü olacak

Erdoğan, Barış Kartalı uçaklarının, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gören gözü olacağını ifade ederek, "Ülkemiz hava sahasına olabilecek her türlü tehdide karşı erken uyarı görevini yerine getirecektir. Günümüzün en ileri teknolojisiyle donatılmış uçaklarımızın geliştirilmesi ve üretiminde Türk savunma sanayinin etkin rol almasından ayrıca memnuniyet duyuyorum" dedi.

Gül: Tehdit oluşturan her şeyi gören gelişmiş uçaklar

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, '' AWACS'lar tıpkı F-16 savaş uçakları gibi Türk havacılık ve savunmasında çok önemli bir dönemi başlatmıştır ve çok önemli bir aşama olmuştur. Nasıl F-16'lar Türkiye'nin hava gücünü güçlü ve başka bir sahaya ve seviyeye yükselttiyse AWACS'lar da aynı şekilde Türk Hava Kuvvetlerinin gücünü daha da yükseğe çıkarmışlardır'' dedi.

Gül, dünyada az sayıda ülkede bulunan çok sofistike ve gelişmiş hava araçları olan AWACS'ların aynı zamanda modern harp teknolojisinin ve başından beri en eski üyelerinden biri olunan NATO savunma doktrininin de vazgeçilmez unsurları arasında yer aldığını söyledi.

''AWACS'lar sadece hava araçlarını değil, füzeler ve diğer havadaki her türlü uçan ve tehdit oluşturan her şeyi gören, onların tehdit olmasından çıkmasını sağlayan çok gelişmiş uçaklardır'' diyen Gül, bu uçakların sadece radar işlevi görmediğine, herbirinin aynı zamanda uçağın komuta kontrol merkezi hüviyeti taşıdığına işaret etti. Gül '' Bu özellikleri itibarıyla adeta kuvvet çarpanı mahiyeti taşımaktadırlar ve gücümüze de güç katmaktadırlar'' dedi.

Dünyada çok az ülkede bulunan bu gelişmiş uçaklara sahip olmanın, sadece Türk Hava Kuvvetlerini değil Türk ordusunu ve Türkiye Cumhuriyetini çok daha güçlü ve Türkiye'yi müttefikleri içerisinde çok daha ayrı bir konuma taşıdığını vurgulayan Gül, ''Unutmayalım ki ihtiyaç olduğunda zaman zaman belki müttefiklerimizle birlikte de kullanacağız bu uçakları. O bakımından bu uçaklara sahip olmak şüphesiz ki Türkiye için büyük bir gurur kaynağıdır'' dedi.

Orgeneral Öztürk: Gayemiz, askerimizi kimseye muhtaç etmemek

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk de "Barış Kartalı" projesi kapsamında havadan ihbar ve kontrol uçağının, 2014'ün tarihteki pek çok ilkin, vizyon doğrultusunda kazanılan önemli yeteneklerin envantere girmesinde tarihi bir yıl olduğunu söyledi.

Tarihi günlerden birinin daha idrak edildiğine işaret eden Öztürk, "HİK uçaklarımızın üzerinde dünyanın en gelişmiş ve en modern radar sistemleri bulunmaktadır. Türkiye, Avustralya ve Güney Kore'nin ardından bu özellikleri sahip HİK uçaklarını envanterine alan üçüncü ülke durumundadır" diye konuştu.

Tarihi günlerden birinin daha idrak edildiğine işaret eden Öztürk, "Bugün dünyada az sayıda hava kuvvetlerinin sahibi olduğu bir yetenek, Türk Hava Kuvvetleri tarafından kazanılmaktadır. HİK uçaklarımızın üzerinde dünyanın en gelişmiş ve en modern radar sistemleri bulunmaktadır. Türkiye, Avustralya ve Güney Kore'nin ardından bu özellikleri sahip HİK uçaklarını envanterine alan üçüncü ülke durumundadır" diye konuştu.

HİK uçağının sadece uçan bir radar değil, özellikleri itibarıyla komuta kontrol unsuru olduğunu vurgulayan Öztürk, "Yerde konuşlu komuta kontrol merkezli desteklemede kullanılabileceği gibi, gerektiğinde bağımsız olarak da kullanılabilmektedir. Uçaklarımız sadece hava kuvvetlerini değil, kara ve deniz kuvvetlerimizi de etkinlikle destekleyecektir. Hava kuvvetleri, müşterek harekatın planlamasına, icrasına ve kontrolüne verdiği desteği daha güçlü ve hızlı biçimde sağlamaya devam edecektir" şeklinde konuştu.